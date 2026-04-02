Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero

Classe 1994, Bernardo Silva è arrivato al Manchester City nel 2017, riuscendo a vincere tutto, sia in Inghilterra che in Europa.

76 goal e 77 assist fin qui per Silva, che ha giocato oltre 400 gare con il City (precisamente 449). Nella sua personale bacheca di trofei: la Champions League e 16 trofei inglesi, tra cui sei edizioni della Premier League.

In più Bernardo Silva ha vinto anche il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea, entrando a far parte di diversi team top 11 dell'annata inglese e continentale.