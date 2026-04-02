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Francesco Schirru

Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero

Calciomercato
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Dopo aver fatto la storia al Manchester City, il portoghese ha deciso di lasciare la squadra inglese a fine stagione: sulle sue tracce Barcellona e Juventus.

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La decisione di Bernardo Silva è presa: nella prossima stagione giocherà con un'altra maglia e non più con quella del Manchester City. Il portoghese, come evidenzia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, non ha dubbi a proposito del suo futuro, che sarà lontano dall'Etihad e da quei colori in cui è diventato uno dei migliori giocatori Citizens di sempre.

L'addio al Manchester City sarà da svincolato, considerando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Con l'inizio della primavera iniziano anche le valutazioni per la sua prossima squadra, con Bernardo Silva e il suo entourage che valuteranno dove recarsi nella prossima annata, fuori dall'Inghilterra.

L'opzione più chiacchierata delle ultime settimane è quella del Barcellona, ma si parla anche dell'opzione Juventus, squadra che sarebbe intenzionata a portare Bernardo Silva in Italia non dovendo pagare alcun cartellino.

  • IL PERIODO AL CITY

    Classe 1994, Bernardo Silva è arrivato al Manchester City nel 2017, riuscendo a vincere tutto, sia in Inghilterra che in Europa.

    76 goal e 77 assist fin qui per Silva, che ha giocato oltre 400 gare con il City (precisamente 449). Nella sua personale bacheca di trofei: la Champions League e 16 trofei inglesi, tra cui sei edizioni della Premier League.

    In più Bernardo Silva ha vinto anche il Mondiale per Club e la Supercoppa Europea, entrando a far parte di diversi team top 11 dell'annata inglese e continentale.

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  • LO STIPENDIO AL CITY

    Bernardo Silva ha percepito 10 milioni di euro nell'ultimo periodo con il Manchester City, una cifra che potrebbe proporre il Barcellona al pari di club sauditi e statunitensi. Non la Juventus.

    Bisognerà capire in che modo la Juventus, o altri club italiani, proveranno a convincere Bernardo Silva, qualora il suo ingaggio sia lo stesso percepito durante gli anni inglesi.

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