Bernardo Silva lascia il Manchester City: ora è caccia al colpo a costo zero

La decisione di Bernardo Silva è presa: nella prossima stagione giocherà con un'altra maglia e non più con quella del Manchester City. Il portoghese, come evidenzia l'esperto di mercato Fabrizio Romano, non ha dubbi a proposito del suo futuro, che sarà lontano dall'Etihad e da quei colori in cui è diventato uno dei migliori giocatori Citizens di sempre.
L'addio al Manchester City sarà da svincolato, considerando il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Con l'inizio della primavera iniziano anche le valutazioni per la sua prossima squadra, con Bernardo Silva e il suo entourage che valuteranno dove recarsi nella prossima annata, fuori dall'Inghilterra.
L'opzione più chiacchierata delle ultime settimane è quella del Barcellona, ma si parla anche dell'opzione Juventus, squadra che sarebbe intenzionata a portare Bernardo Silva in Italia non dovendo pagare alcun cartellino.