Benfica-Bayern Monaco 1-0, pagelle e tabellino: Schjelderup stende i bavaresi e regala ai lusitani il primo posto del Gruppo C

I lusitani si impongono grazie ad una rete nel primo tempo di Schjelderup e scavalcano i bavaresi in testa alla classifica: annullato il pari a Kimmich per fuorigioco di Kane.

Il Benfica supera il Bayern Monaco nell’ultima giornata del girone C del Mondiale per Club e conquista il primo posto nel raggruppamento.

La vittoria, che vale l’accesso agli ottavi da testa di serie, arriva grazie a un goal al 13' di Andreas Schjelderup, centrocampista norvegese classe 2004, che conclude un’azione in ripartenza avviata da Di Maria e rifinita da un assist preciso di Aursnes.

Il Bayern, già qualificato agli ottavi prima della sfida, opta per un ampio turnover lasciando inizialmente in panchina giocatori chiave come Kane, Kimmich e Olise. La formazione tedesca fatica a costruire gioco per tutta la prima frazione, e le uniche due occasioni arrivano nel finale di tempo, ma vengono sprecate da Sané e Muller.

Nella ripresa Kompany decide di cambiare volto alla squadra inserendo i titolari per Bishof, Palhinha e Gnabry. Il Bayern cresce e si rende pericoloso più volte, ma il portiere Trubin è decisivo: al 50’ e all’88’ nega il goal a Sané, mentre al 75’ salva su Pavlovic. Il potenziale pareggio arriva anche con Kimmich, ma la sua conclusione è vanificata da un fuorigioco attivo di Kane.

Con questo successo il Benfica chiude il girone davanti ai bavaresi e si prepara ad affrontare agli ottavi la seconda classificata del gruppo D, che sarà decisa tra Chelsea ed Esperance Tunisi. Il Bayern, invece, incrocerà il Flamengo nel primo turno a eliminazione diretta. Eliminati dal torneo Boca Juniors e Auckland City.