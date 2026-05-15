Belgio al Mondiale: Lukaku sì, Openda no. Garcia non poteva permettersi due attaccanti "fuori ritmo"

"Lukaku è guarito, ma ha un ritardo di condizione" ha affermato Rudi Garcia. "La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo".

"Lukaku si sta già allenando qui a Tubeke (centro sportivo della Nazionale, ndr) per recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima".

"Openda? Scegliere significa anche eliminare giocatori che meritavano di essere nella lista. Penders, per esempio, ha disputato una stagione straordinaria con lo Strasburgo e rappresenta il futuro. Lois non gioca più da mesi alla Juventus. Non potevamo partire con due giocatori che hanno poco ritmo".