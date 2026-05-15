Belgio al Mondiale: Lukaku sì, Openda no. Garcia non poteva permettersi due attaccanti "fuori ritmo"

Nel rilasciare la lista ufficiale per il Mondiale 2026, Deschamps, tecnico della Francia, ha espresso un concetto che forse racchiude tutte le polemiche relative ai convocati per un grande torneo: "Questo è il solo momento in cui metto da pate il lato affettivo. So che stasera deluderò qualcuno". Avrà probabilmente pensato lo stesso Rudi Gacia, ct del Belgio che all'indomani delle scelte transalpine ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte all'imminente Coppa del Mondo centro-nord americana.
La scelta più impopolare è stata sicuramente quella di lasciare a casa Godts, ventenne dell'Ajax amatissimo in Belgio, mentre tra i selezionati c'è Romelu Lukaku, vice-capitano della selezione che ha giocato pochissimo in stagione causa infortunio. Al contrario, è stato escluso Openda, connazionale attuamente sotto contratto con la Juventus e quasi mai utilizzato da Spalletti nell'ultimo periodo.
Lo scarso impiego di Openda da parte della Juventus ha portato Rudi Garcia ad escluderlo da un reparto offensivo che può contare su De Ketelaere e Doku tra gli altri. A margine dell'annuncio dei 26, l'ex tecnico della Roma ha spiegato che convocare lo juventino e Lukaku insieme sarebbe stato impossibile: uno ha escluso l'altro.