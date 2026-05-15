Goal.com
LiveBiglietti
Pubblicità
Pubblicità
Lukaku Openda BelgioGetty Images
Francesco Schirru

Belgio al Mondiale: Lukaku sì, Openda no. Garcia non poteva permettersi due attaccanti "fuori ritmo"

Belgio
I. Openda
Coppa del Mondo

Rudi Garcia, ct del Belgio, ha spiegato di non aver convocato Openda per non dover fare i conti con due giocatori fuori ritmo: "Non gioca più da mesi".

Pubblicità

Nel rilasciare la lista ufficiale per il Mondiale 2026, Deschamps, tecnico della Francia, ha espresso un concetto che forse racchiude tutte le polemiche relative ai convocati per un grande torneo: "Questo è il solo momento in cui metto da pate il lato affettivo. So che stasera deluderò qualcuno". Avrà probabilmente pensato lo stesso Rudi Gacia, ct del Belgio che all'indomani delle scelte transalpine ha annunciato i 26 giocatori che prenderanno parte all'imminente Coppa del Mondo centro-nord americana.

La scelta più impopolare è stata sicuramente quella di lasciare a casa Godts, ventenne dell'Ajax amatissimo in Belgio, mentre tra i selezionati c'è Romelu Lukaku, vice-capitano della selezione che ha giocato pochissimo in stagione causa infortunio. Al contrario, è stato escluso Openda, connazionale attuamente sotto contratto con la Juventus e quasi mai utilizzato da Spalletti nell'ultimo periodo.

Lo scarso impiego di Openda da parte della Juventus ha portato Rudi Garcia ad escluderlo da un reparto offensivo che può contare su De Ketelaere e Doku tra gli altri. A margine dell'annuncio dei 26, l'ex tecnico della Roma ha spiegato che convocare lo juventino e Lukaku insieme sarebbe stato impossibile: uno ha escluso l'altro.

  • LA SPIEGAZIONE DI RUDI GARCIA

    "Lukaku è guarito, ma ha un ritardo di condizione" ha affermato Rudi Garcia. "La sfida è rimetterlo in forma. Non sono sicuro che sarà al 100% prima dell’inizio della Coppa del Mondo".

    "Lukaku si sta già allenando qui a Tubeke (centro sportivo della Nazionale, ndr) per recuperare al meglio. Abbiamo la missione di aiutarlo a tornare in cima".

    "Openda? Scegliere significa anche eliminare giocatori che meritavano di essere nella lista. Penders, per esempio, ha disputato una stagione straordinaria con lo Strasburgo e rappresenta il futuro. Lois non gioca più da mesi alla Juventus. Non potevamo partire con due giocatori che hanno poco ritmo".

    • Pubblicità

  • L'ULTIMO PERIODO DI OPENDA

    Rudi Garcia ha parlato di come Openda "non giochi da mesi", ed effettivmaente il 26enne ha giocato appena quattro minuti contro il Bologna negli ultimi due mesi e mezzo di Serie A.

    Lo scorso febbraio la Juventus è stata eliminata da Champions League e Coppa Italia, con un solo torneo da disputare fino al termine dell'annata: con il recupero di Vlahovic, ma anche prima del suo ritorno in campo, Spalletti ha lasciato Openda in panchina, preferendogli il serbo e precedentemente Milik.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Amichevoli
Croazia crest
Croazia
CRO
Belgio crest
Belgio
BEL