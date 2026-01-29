Beffa nella beffa per il Marsiglia: il Brugge si era già complimentato per la qualificazione ai playoff

Non poteva chiudersi in maniera più dolorosa il cammino del Marsiglia nella Champions League 2025/2026.
La compagine francese guidata da Roberto De Zerbi è andata realmente a un soffio dal pass per i playoff che mettono in palio l’accesso agli ottavi di finale, ma il suo sogno è svanito quando ormai la qualificazione sembrava certa.
Certa al punto che il Club Brugge, suo avversario nell’ultima partita della ‘Fase Campionato’, dopo il triplice fischio finale della sfida si è complimentato con l’OM.