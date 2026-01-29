Beffa nella beffa per il Marsiglia: il Brugge si era già complimentato per la qualificazione ai playoff

Il Marsiglia si è presentato all’ultima giornata della ‘Fase Campionato’ della Champions League sapendo di essere padrone del proprio destino.

Gli sarebbe bastato un risultato positivo sul campo del Club Brugge per approdare ai playoff, e invece è letteralmente crollato, venendo travolto con un netto 3-0.

Un risultato che ha avuto ripercussioni anche sulla differenza reti della squadra di De Zerbi, che ha dunque chiuso il suo cammino con 9 punti e un -3 in fatto di goal fatti e subiti.