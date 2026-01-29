Goal.com
Leonardo Balerdi Club Brugge Marseille Champions LeagueGetty
Leonardo Gualano

Beffa nella beffa per il Marsiglia: il Brugge si era già complimentato per la qualificazione ai playoff

Il Marsiglia ha visto chiudersi in maniera amara il suo cammino in Champions League: l’eliminazione è arrivata quando i playoff sembravano certi.

Non poteva chiudersi in maniera più dolorosa il cammino del Marsiglia nella Champions League 2025/2026.

La compagine francese guidata da Roberto De Zerbi è andata realmente a un soffio dal pass per i playoff che mettono in palio l’accesso agli ottavi di finale, ma il suo sogno è svanito quando ormai la qualificazione sembrava certa.

Certa al punto che il Club Brugge, suo avversario nell’ultima partita della ‘Fase Campionato’, dopo il triplice fischio finale della sfida si è complimentato con l’OM.

  • LA SCONFITTA PER 3-0 DEL MARSIGLIA

    Il Marsiglia si è presentato all’ultima giornata della ‘Fase Campionato’ della Champions League sapendo di essere padrone del proprio destino.

    Gli sarebbe bastato un risultato positivo sul campo del Club Brugge per approdare ai playoff, e invece è letteralmente crollato, venendo travolto con un netto 3-0.

    Un risultato che ha avuto ripercussioni anche sulla differenza reti della squadra di De Zerbi, che ha dunque chiuso il suo cammino con 9 punti e un -3 in fatto di goal fatti e subiti.

  • QUALIFICATO AL TRIPLICE FISCHIO

    Nonostante la pesante sconfitta patita sul campo del Club Brugge (che, viceversa, ai playoff si è qualificato), al triplice fischio finale della partita l’OM era comunque qualificato agli spareggi.

    In quel momento occupava il 24° e ultimo posto utile della classifica, con tutte le partite già concluse, eccetto una: Benfica-Real Madrid.

  • I COMPLIMENTI DEL BRUGGE

    Al termine della partita, il Club Brugge si è voluto congratulare con il Marsiglia per l’approdo ai playoff di Champions League.

    Sul maxi-schermo dello Jan Breydel Stadion è infatti apparsa la scritta “Felicitations pour la qualification”, ovvero “Congratulazioni per la qualificazione”.

    Un gesto amichevole che evidentemente non ha portato fortuna e che ha poi reso ancora più atroce quella che è stata una beffa clamorosa.

  • IL GOAL DI TRUBIN AL DA LUZ

    Mentre a Brugge tutti erano convinti che i giochi fossero già fatti, a Lisbona si giocava il recupero di Benfica-Real Madrid.

    La compagine lusitana in quel momento aveva gli stessi punti e la stessa differenza reti dell’OM, ma era indietro in classifica a causa del minor numero di goal segnati.

    Ebbene, al 98’, il portiere delle Aquile, Trubin, ha segnato un goal diventato già storico, che ha consentito al Benfica di portarsi sul 4-2 contro il Real Madrid e di poter contare su quell’unica rete che gli serviva per avere una differenza reti migliore rispetto alla squadra di De Zerbi.

