Più di 100 arresti dopo Bayern-PSG: a Parigi la storia si ripete, un anno dopo

È di 127 il bilancio delle persone arrestate a Parigi dopo che il PSG ha ottenuto la qualificazione alla finale di Champions League, la seconda consecutiva dopo la roboante vittoria di un anno fa contro l'Inter. A confermare la notizia è stato lo stesso ministro dell’Interno Laurent Nunez, che ha così pesantemente corretto l'iniziale dato che parlava di appena 6 fermati.

Nel festeggiare il pareggio con il Bayern Monaco e dunque il passaggio alla finale in virtù del 5-4 ottenuto nella partita d'andata, migliaia di tifosi del Psg sono scesi in piazza con bandiere, razzi e fuochi d'artificio. Nunez ha raccontato di come 11 persone siano rimaste ferite, mentre 107 dei 127 arresti sono stati eseguiti a Parigi, mentre il resto nell'area metropolitana del capoluogo francese. Feriti, lievemente, anche 23 agenti.

Tra gli undici tifosi feriti, uno sarebbe in gravi condizioni dopo dopo aver maneggiato un ordigno pirotecnico.

Le notizie legate al destino del PSG in Champions League arrivano un anno dopo la vittoria del club di Luis Enrique ai danni dell'Inter, che causò 130 arresti in quel di Parigi, negozi saccheggiati e auto date alla fiamme. In occasione della finale 2025 i disordini cominciarono dopo pochi minuti, in seguito alla rete di Hakimi segnata al 12', la prima di cinque.

Un anno fa le forze dell'ordine francesi dovettero fare i conti con diversi problemi nei dintorni di Parigi e nel sud del paese, con persone ferite, mezzi pubblici attaccati e un auto involontariamente finita tra la folla che festeggiava la vittoria del PSG.