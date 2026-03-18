Bayern Monaco-Atalanta 4-1, pagelle e tabellino: Kane in versione uragano, Karl e Luis Díaz chiudono il match, la difesa nerazzurra naufraga

Era in dubbio per il match a causa di una contusione subita lo scorso weekend, ma Kane (voto 8) ha voluto esserci ad ogni costo, nonostante la qualificazione fosse già archiviata. L’inglese rispetta il suo soprannome, abbattendosi sull’Atalanta come un uragano: prima realizza dal dischetto (al secondo tentativo), poi inventa una magia all’inizio della ripresa, prima di uscire al 72' tra la standing ovation del suo pubblico.

Karl e Díaz (voto 7.5) fanno completamente dimenticare le assenze di Musiala e Olise, dimostrando la profondità della rosa bavarese e il ruolo dei bavaresi tra i principali candidati al titolo. L'unico neo della serata è la disattenzione di Kim (voto 5.5) che sul finale si perde la marcatura di Samardzic per la rete della bandiera.

VOTI BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 6.5; Stanisic 6.5 (72' Pavic 6), Tah 6, Kim 5.5, Guerreiro 6.5 (83' Ito sv); Bischof 6.5 (72' Gnabry 6), Pavlovic 6.5 (56' Ofli 6); Karl 7.5, Goretzka 6.5, Luis Díaz 7.5; Kane 8 (72' Jackson 6). All. Kompany.