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Harry Kane Bayern MonacoGetty Images
Leonardo Gualano

Bayern Monaco-Atalanta 4-1, pagelle e tabellino: Kane in versione uragano, Karl e Luis Díaz chiudono il match, la difesa nerazzurra naufraga

I bavaresi non hanno pietà dell’Atalanta nemmeno nella gara di ritorno: dopo un primo tempo chiuso con un solo goal di vantaggio, allungano nella ripresa e chiudono con un poker.

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Per l’Atalanta doveva essere una serata per rialzare la testa dopo il pesante ko dell’andata, provando a uscire a testa alta dall’Allianz Arena, ma contro questo Bayern Monaco non c’è stato nulla da fare.

Fin dai primi minuti non c’è partita: i padroni di casa schiacciano subito la formazione di Palladino all’interno della propria area, tentando più volte di punire Sportiello. Al 23’ viene assegnato un calcio di rigore ai bavaresi per un tocco di mano in area di Scalvini. Dal dischetto si presenta Kane, che viene ipnotizzato da Sportiello, ma il VAR ordina di ripetere il rigore perché l’estremo difensore dell’Atalanta aveva entrambi i piedi fuori dalla linea di porta. Al secondo tentativo l’inglese spiazza il portiere, firmando l’1-0. Nel finale di primo tempo, occasione per la Dea, ma Urbig chiude lo specchio a Pasalic, mantenendo il vantaggio dei bavaresi all’intervallo.

Nessun cambio tra un tempo e l’altro, e i bavaresi trovano due reti nel giro di pochi minuti: prima Kane firma la sua doppietta personale con una magia, poi Karl realizza il tris con un mancino angolato. I nerazzurri non riescono più a uscire dalla propria metà campo e al 70’ Luis Díaz chiude il poker in contropiede con uno scavetto che mette a sedere Sportiello.

Nel finale, i padroni di casa abbassano i ritmi e l’Atalanta trova la rete della bandiera su corner, grazie alla spizzata di Pasalic per il colpo di testa di Samardzic a pochi passi dalla linea di porta, che fissa il punteggio sul 4-1 finale.

  • PAGELLE BAYERN MONACO

    Era in dubbio per il match a causa di una contusione subita lo scorso weekend, ma Kane (voto 8) ha voluto esserci ad ogni costo, nonostante la qualificazione fosse già archiviata. L’inglese rispetta il suo soprannome, abbattendosi sull’Atalanta come un uragano: prima realizza dal dischetto (al secondo tentativo), poi inventa una magia all’inizio della ripresa, prima di uscire al 72' tra la standing ovation del suo pubblico.

    Karl e Díaz (voto 7.5) fanno completamente dimenticare le assenze di Musiala e Olise, dimostrando la profondità della rosa bavarese e il ruolo dei bavaresi tra i principali candidati al titolo. L'unico neo della serata è la disattenzione di Kim (voto 5.5) che sul finale si perde la marcatura di Samardzic per la rete della bandiera.

    VOTI BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 6.5; Stanisic 6.5 (72' Pavic 6), Tah 6, Kim 5.5, Guerreiro 6.5 (83' Ito sv); Bischof 6.5 (72' Gnabry 6), Pavlovic 6.5 (56' Ofli 6); Karl 7.5, Goretzka 6.5, Luis Díaz 7.5; Kane 8 (72' Jackson 6). All. Kompany.

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  • PAGELLE ATALANTA

    In rete all’andata, assist nel ritorno e vicinissimo a un’altra gioia personale: Pasalic (voto 6.5) sta vivendo un buon momento di stagione e lo conferma anche all’Allianz Arena, diventando un punto fermo per Palladino. Bene anche Samardzic e Raspadori (voto 6.5 entrambi), subentrati a risultato ormai deciso, ma capaci comunque di dare un contributo positivo alla gara.

    Serata invece molto complicata per la retroguardia composta da Kossounou, Hien e Scalvini (voto 5): contro Karl, Kane e Luis Díaz non c’è stata partita.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Kossounou 5, Hien 5, Scalvini 5; Bellanova 6, Pasalic 6.5, Ederson 6 (57' de Roon 6), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 5.5 (57' Samardzic 6.5), Sulemana 5.5 (71' Raspadori 6.5); Scamacca 6 (71' Krstovic 6). All: Palladino.

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  • TABELLINO BAYERN MONACO-ATALANTA 4-1

    Marcatori: 25' rig. Kane, 54' Kane, 56' Karl, 70' Luis Diaz, 85' Samardzic

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig 6.5; Stanisic 6.5 (72' Pavic 6), Tah 6, Kim 5.5, Guerreiro 6.5 (83' Ito sv); Bischof 6.5 (72' Gnabry 6), Pavlovic 6.5 (56' Ofli 6); Karl 7.5, Goretzka 6.5, Luis Díaz 7.5; Kane 8 (72' Jackson 6). All. Kompany.

    ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello 6.5; Kossounou 5, Hien 5, Scalvini 5; Bellanova 6, Pasalic 6.5, Ederson 6 (57' de Roon 6), Bernasconi 5.5; De Ketelaere 5.5 (57' Samardzic 6.5), Sulemana 5.5 (71' Raspadori 6.5); Scamacca 6 (71' Krstovic 6). All: Palladino.

    Arbitro: Bastien

    Ammoniti: -

    Espulsi: -

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