Bayern Monaco-Lazio, i diffidati di Sarri in Champions League: se ammoniti saltano l'andata dei quarti in caso di qualificazione

A Monaco di Baviera la Lazio prova ad ottenere la qualificazione ai quarti di Champions League. I biancocelesti dovranno fare attenzione ai gialli.

Dopo l'1-0 dell'Olimpico la Lazio di Sarri ha una grande occasione nel ritorno dei quarti contro il Bayern Monaco. Biancocelesti di scena a Monaco di Baviera, con la possibilità di passare il turno di Champions ed entrare tra le migliori otto d'Europa.

La Lazio come tutte le squadre rimaste in Champions deve fare i conti però con i cartellini gialli, visto che in caso di ulteriore ammonizione alcuni giocatori di Sarri potrebbero saltare l'andata dei quarti.

Una questione, quella dei diffidati, a cui i tifosi presteranno massima attenzione durante Bayern Monaco-Lazio, ovviamente secondaria rispetto al passaggio del turno eventaule del team capitolino.