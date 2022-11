Squalificati e diffidati in Champions League: cosa dice il regolamento e dopo quanti cartellini scatta lo stop.

In Champions League ogni cartellino può diventare molto pesante. Come in tutte le coppe, anche nel caso della Champions il regolamento per diffidati e squalificati è diverso da quello relativo al campionato e il numero di cartellini necessari per far scattare diffide e squalifiche è più basso.

SQUALIFICATI CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA

Il regolamento in caso di espulsione è molto semplice e prevede una giornata di squalifica automatica nella partita successiva in qualsiasi competizione UEFA. In caso di episodi gravi, il comitato disciplinare dell'UEFA può decidere di inasprire ulteriormente il provvedimento.

DIFFIDATI CHAMPIONS LEAGUE: COME FUNZIONA

Prima della fase a gironi, un calciatore entra in diffida alla seconda ammonizione e, di conseguenza, squalificato alla terza. Successivamente entra nuovamente in diffida al quarto cartellino e viene squalificato al quinto.

Dalla fase a gironi in poi, un calciatore entra in diffida al secondo cartellino giallo e viene squalificato al terzo. Dopo i primi tre cartellini gialli, diffida e conseguente squalifica scatteranno automaticamente ad ogni ammonizione successiva (diffida alla quarta, squalifica alla quinta, diffida alla sesta, squalifica alla settima e così via).

Vanno conteggiate anche le eventuali sanzioni rimediate in Europa League da giocatori che hanno cambiato maglia a gennaio e sono attualmente in lista UEFA per la Champions League.

AZZERAMENTO DIFFIDATI IN CHAMPIONS LEAGUE

Il conteggio dei cartellini gialli e gli eventuali diffidati vengono azzerati soltanto in due momenti della competizione:

- Al termine dei playoff, in vista della fase a gironi

- Al termine dei quarti di finale, in vista delle semifinali

Il conteggio dei cartellini gialli non è azzerato al termine della fase a gironi, quindi in occasione degli ottavi e dei quarti di finale conteranno tutte le ammonizioni comminate precedentemente nell'arco del torneo.