Bayern-Atalanta con il quinto portiere? Gli infortuni potrebbero portare a questa scelta

Il portiere titolare Manuel Neuer non è disponibile a causa di un infortunio muscolare riportato nella partita di venerdì scorso contro il Borussia Mönchengladbach, il che significa che il giovane Jonas Urbig è partito titolare nella partita di Champions League di martedì contro l’Atalanta.

Urbig, tuttavia, ha subito un infortunio alla testa nelle fasi finali della gara, che lo sta tenendo ai box.

Nella partita di campionato contro il Bayer Leverkusen, il terzo portiere Sven Ulreich ha quindi iniziato la partita e ha ammesso dopo il fischio finale: “Ho sentito qualcosa alla coscia. Ecco perché non ho battuto l’ultimo rinvio dal fondo. Vedremo. Penso che Urbig sia sulla strada giusta: forse potrà tornare a giocare mercoledì contro l’Atalanta. Non ci resta che aspettare e vedere nei prossimi giorni.”