Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta

Inter chiamata a una prova di riscatto dopo la delusione maturata nel derby: sabato pomeriggio contro l'Atalanta i meneghini avranno l'opportunità di riportarsi momentaneamente a +10 sul Milan, atteso dalla trasferta dell'Olimpico al cospetto della Lazio.
In vista del calcio d'inizio, in programma alle ore 15, sono diversi i punti interrogativi relativi alla formazione che sfiderà Scamacca e compagni al 'Meazza': più di un giocatore della rosa, infatti, è alle prese con problemi fisici di diversa entità.
Bastoni, Thuram, Calhanoglu e capitan Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta.