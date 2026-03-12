Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta

Il difensore italiano non è al meglio a causa di una forte contusione alla tibia rimediata durante l'ultima stracittadina: colpa di un calcio rifilato a Rabiot che ha finito per nuocere allo stesso Bastoni.

L'ex Parma si è allenato a parte sia nella giornata di mercoledì 11 marzo che il giorno successivo: la sua convocazione è dunque in forte dubbio e probabilmente il nodo verrà sciolto soltanto nelle ore a ridosso del calcio d'inizio.

Qualora Bastoni non riuscisse a recuperare in tempo, Chivu impiegherebbe Carlos Augusto nel ruolo di 'braccetto' sinistro.