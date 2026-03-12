Goal.com
Bastoni Thuram Calhanoglu LautaroGOAL
Vittorio Rotondaro

Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta

Chivu alle prese con qualche dubbio di formazione in vista di Inter-Atalanta: chi recupera tra Bastoni, Thuram, Calhanoglu e Lautaro.

Inter chiamata a una prova di riscatto dopo la delusione maturata nel derby: sabato pomeriggio contro l'Atalanta i meneghini avranno l'opportunità di riportarsi momentaneamente a +10 sul Milan, atteso dalla trasferta dell'Olimpico al cospetto della Lazio.

In vista del calcio d'inizio, in programma alle ore 15, sono diversi i punti interrogativi relativi alla formazione che sfiderà Scamacca e compagni al 'Meazza': più di un giocatore della rosa, infatti, è alle prese con problemi fisici di diversa entità.

Bastoni, Thuram, Calhanoglu e capitan Lautaro: chi recupera e chi salta Inter-Atalanta.

  • BASTONI RECUPERA PER INTER-ATALANTA?

    Il difensore italiano non è al meglio a causa di una forte contusione alla tibia rimediata durante l'ultima stracittadina: colpa di un calcio rifilato a Rabiot che ha finito per nuocere allo stesso Bastoni.

    L'ex Parma si è allenato a parte sia nella giornata di mercoledì 11 marzo che il giorno successivo: la sua convocazione è dunque in forte dubbio e probabilmente il nodo verrà sciolto soltanto nelle ore a ridosso del calcio d'inizio.

    Qualora Bastoni non riuscisse a recuperare in tempo, Chivu impiegherebbe Carlos Augusto nel ruolo di 'braccetto' sinistro.

  • THURAM RECUPERA PER INTER-ATALANTA?

    Discorso diverso per Thuram che, alla vigilia del derby, non si era allenato per far fronte alla febbre che lo aveva colpito.

    Il francese non è stato nemmeno convocato per la stracittadina, non essendo in grado di dare una mano ai compagni neanche in caso di subentro dalla panchina.

    La sua presenza contro l'Atalanta, però, è fuor di dubbio: Thuram ha smaltito la febbre e si sta allenando insieme ai compagni, tanto da candidarsi per una maglia da titolare.

  • CALHANOGLU RECUPERA PER INTER-ATALANTA?

    Anche Calhanoglu non ha avuto modo di collezionare minuti nel derby, nonostante fosse regolarmente in panchina.

    Nel caso del turco, il mancato ingresso in campo è stato dovuto a una condizione non ottimale che ha reso necessario un controllo clinico dal seguente esito.

    "Hakan Çalhanoğlu - recita il comunicato di lunedì 9 marzo - si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano.

    Gli esami hanno evidenziato un leggero risentimento muscolare agli adduttori della coscia destra.

    La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni".

    Calhanoglu potrebbe tornare a lavorare in gruppo la prossima settimana, a pochi giorni dalla trasferta del 'Franchi' contro la Fiorentina, ovvero l'ultimo impegno prima della sosta: contro l'Atalanta, quindi, non ci sarà.

  • LAUTARO RECUPERA PER INTER-ATALANTA?

    Lautaro ai box da ormai un mese, complice l'infortunio al polpaccio arrivato durante la trasferta norvegese di Bodo in Champions League.

    Da allora il capitano nerazzurro risulta indisponibile e così sarà anche per Inter-Atalanta: al fianco di Thuram toccherà a uno tra Pio Esposito (favorito) e Bonny.

    Così come Calhanoglu, Lautaro potrebbe rientrare in gruppo a metà della prossima settimana o, nel peggiore dei casi, tornerebbe a disposizione per il primo match successivo alla sosta che vedrà l'Inter ospitare la Roma la sera di Pasqua.

