Niente fischi per Bastoni in Italia-Irlanda del Nord: Bergamo riaccoglie l'interista

Dopo un mese di fischi, dovuti a quanto accaduto nel Derby d'Italia contro la Juventus, Alessandro Bastoni è uscito dal tunnel: nella semifinale dei playoff Mondiali, infatti, il difensore dell'Inter non ha ricevuto la pioggia di fischi che hanno caratterizzato le sue ultime partite con l'Inter, in cui era stato attaccato ad ogni tocco del pallone.

Vista l'importanza per la Nazionale azzurra, il pubblico di Bergamo ha deciso di mettere da parte i club e in particolare l'episodio Kalulu-Bastoni, sostenendo l'intera squadra senza eccezioni e riaccogliendo così il difensore di cui si è discusso tantissimo nelle ultime settimane.

In dubbio fino all'ultimo per una botta subita nel Derby, che lo ha portato a rimanere ai box contro l'Atalanta (panchina) e Fiorentina (non convocato), alla fine Bastoni è sceso in campo per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord.