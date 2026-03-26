Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Bastoni ItaliaGetty Images
Francesco Schirru

Niente fischi per Bastoni in Italia-Irlanda del Nord: Bergamo riaccoglie l'interista

Mondiali - Qualificazioni UEFA - Playoff
Italia vs Irlanda del Nord
Italia
Irlanda del Nord
A. Bastoni

Bastoni in campo con la Nazionale, niente fischi: il pubblico di Bergamo tutto per gli azzurri, senza eccezioni dovute al campionato di Serie A.

Pubblicità

Dopo un mese di fischi, dovuti a quanto accaduto nel Derby d'Italia contro la Juventus, Alessandro Bastoni è uscito dal tunnel: nella semifinale dei playoff Mondiali, infatti, il difensore dell'Inter non ha ricevuto la pioggia di fischi che hanno caratterizzato le sue ultime partite con l'Inter, in cui era stato attaccato ad ogni tocco del pallone.

Vista l'importanza per la Nazionale azzurra, il pubblico di Bergamo ha deciso di mettere da parte i club e in particolare l'episodio Kalulu-Bastoni, sostenendo l'intera squadra senza eccezioni e riaccogliendo così il difensore di cui si è discusso tantissimo nelle ultime settimane.

In dubbio fino all'ultimo per una botta subita nel Derby, che lo ha portato a rimanere ai box contro l'Atalanta (panchina) e Fiorentina (non convocato), alla fine Bastoni è sceso in campo per la semifinale playoff contro l'Irlanda del Nord.

  • RECUPERATO ALL'ULTIMO

    Bastoni era in dubbio fino all'ultimo, per una botta che non gli ha dato tregua. Gli ultimi allenamenti con l'Italia sono stati però decisivi per riportarlo tra i titolari.

    Al suo fianco anche Mancini e Calafiori, entrambi recuperati negli ultimi giorni. Non è riuscito ad essere della partita invece Scamacca, che osserva Italia-Irlanda del Nord dalla tribuna dopo non aver recuperato dal proprio problema fisico, che tiene ai box anche Zaccagni.

    • Pubblicità

  • 12 ANNI NELL'ATALANTA

    Bastoni è tra l'altro di casa a Bergamo, considerando che tra giovanili e prima squadra il difensore ha giocato ben dodici anni nell'Atalanta.

    Nato a Casalmaggiore, in provincia di Cremona, Bastoni è entrato nelle giovanili dell'Atalanta all'età di sette anni, per poi entrare a far parte della prima squadra un decennio più tardi.

    L'Inter ha acquistato Bastoni proprio dall'Atalanta, dopo un prestito annuale al Parma andato in scena nella stagione 2018/2019.

  • Pubblicità
    Pubblicità