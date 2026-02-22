Baroni rischia l'esonero dopo Genoa-Torino? La situazione e gli scenari, il calendario non aiuta

Mai come in questa fase la panchina di Baroni è in bilico. Già dopo la sconfitta con il Como si erano aperte delle riflessioni; i 4 punti conquistati nelle due gare successive con Lecce e Fiorentina avevano però mostrato una reazione dei granata.

Un illusione però durata poco. La classifica preoccupa e non è da escludere che il club decisa quindi di provare a dare una svolta. Al momento una decisione non è stata ancora presa, attenzione però a quello che può succedere nelle prossime ore.