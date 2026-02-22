Baroni rischia l'esonero dopo Genoa-Torino? La situazione e gli scenari, il calendario non aiuta

Genoa-Torino era una partita molto delicata per entrambe le squadre perché nessuna delle due poteva permettersi di sbagliarla. È andata nel peggior modo possibile per i granata, usciti sconfitti 3-0.
Un ko pesante per l'entità del risultato e per quello che vuol dire dal punto di vista della classifica; la squadra di Marco Baroni è stata raggiunta proprio dal Genoa ed è sempre più nel pieno della lotta salvezza.
Una situazione che impone riflessioni anche su quello che potrebbe essere il futuro immediato del tecnico. Baroni è a rischio esonero dopo il 3-0 del Ferraris?