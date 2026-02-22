Goal.com
Como 1907 v Torino FC - Serie AGetty Images Sport
Andrea Ajello

Baroni rischia l'esonero dopo Genoa-Torino? La situazione e gli scenari, il calendario non aiuta

Il Torino subisce una sconfitta pesante sia per il risultato che per il significato: i granata perdono 3-0 a Genova, situazione sempre più difficile per Baroni.

Genoa-Torino era una partita molto delicata per entrambe le squadre perché nessuna delle due poteva permettersi di sbagliarla. È andata nel peggior modo possibile per i granata, usciti sconfitti 3-0.

Un ko pesante per l'entità del risultato e per quello che vuol dire dal punto di vista della classifica; la squadra di Marco Baroni è stata raggiunta proprio dal Genoa ed è sempre più nel pieno della lotta salvezza.

Una situazione che impone riflessioni anche su quello che potrebbe essere il futuro immediato del tecnico. Baroni è a rischio esonero dopo il 3-0 del Ferraris? 

  • TORINO, CLASSIFICA PERICOLOSA

    Il Torino poteva risollevarsi e creare un distacco tra sé e le altre squadre nella parte bassa della classifica; invece la sconfitta con il Genoa mette i granata in piena lotta per non retrocedere.

    La squadra di Baroni si è fatta raggiungere dal Genoa (avanti per scontri diretti) e aspettando la fine della giornata, si trova al quindicesimo posto, con sei punti più della Fiorentina terzultima (i viola hanno una partita in meno). 

    La classifica adesso diventa davvero pericolosa per il Torino che non può più stare tranquillo quando manca meno di un terzo del campionato. 

  • 1 VITTORIA IN 8 PARTITE

    A Genova il Torino ha confermato il momento di crisi; i granata hanno vinto solamente una delle ultime 8 gare di campionato (contro il Lecce), facendo nel complesso 4 punti. 

    E soprattutto quella odierna rappresenta l'ennesima grande sconfitta stagionale. Poche settimane fa c'era stato il clamoroso 6-0 a Como mentre ad inizio anno il 5-0 contro l'Inter. 

    Sembrava poter essere l'ennesimo campionato tranquillo ma i risultati del 2026 hanno reso la situazione e gli scenari molto meno certi in casa granata. 

  • BARONI A RISCHIO ESONERO

    Mai come in questa fase la panchina di Baroni è in bilico. Già dopo la sconfitta con il Como si erano aperte delle riflessioni; i 4 punti conquistati nelle due gare successive con Lecce e Fiorentina avevano però mostrato una reazione dei granata. 

    Un illusione però durata poco. La classifica preoccupa e non è da escludere che il club decisa quindi di provare a dare una svolta. Al momento una decisione non è stata ancora presa, attenzione però a quello che può succedere nelle prossime ore. 

  • IL CALENDARIO DEL TORINO

    Se Baroni resterà in panchina, allora ritroverebbe la Lazio nella prossima giornata di campionato. La sfida contro la sua ex squadra potrebbe essere a quel punto decisiva per il suo futuro in granata.

    In generale però, il Torino ora deve affrontare un calendario non semplice. Dopo la Lazio ci saranno due trasferte sulla carta proibitive, a Napoli e contro il Milan, con in mezzo il match casalingo contro il Parma. 

