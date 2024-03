Balotelli interviene sul caso Acerbi, i dubbi continuano: "Proteggere un giocatore dell'Inter? Ci potrebbe stare"

Super Mario Balotelli dice la sua sulla polemica Juan Jesus-Acerbi: "Non sono riusciti a trovare una prova con ventimila telecamere?".

Nonostante non sia arrivata alcuna pena, non si placano le polemiche riguardo il caso Francesco Acerbi-Juan Jesus. Basti pensare alla protesta del Napoli prima della partita contro l'Atalanta, con tutti i giocatori partenopei in ginocchio per esprimere la propria vicinanza al compagno di squadra.

In attesa di capire come San Siro accoglierà Acerbi per la partita di lunedì primo aprile contro l'Empoli, un altro ex interista ha parlato della decisione del giudice sportivo Mastrandea.

Mario Balotelli, attualmente in terra turca con la maglia dell'Adana Demirspor, ha voluto dire la sua sull'ex avversario, in passato passato dal Milan, ma ceduto proprio nell'estate in cui Super Mario approdò in rossonero.