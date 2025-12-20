Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Bailey Roma ParmaGetty Images
GOAL

Bailey infortunato in Juventus-Roma, la partita dura pochissimo: esami, quando torna e tempi di recupero

Entrato nella ripresa, la gara del giocatore giamaicano della Roma è durata appena venti minuti: Bailey ha subito un infortunio che ha costretto Gasperini al cambio.

Pubblicità

Leon Bailey, causa infortuni e una condizione sempre al limite, continua ad essere il grande punto interrogativo della Roma. 

Arrivato a Roma già con problemi muscolari al seguito, il calciatore centro-americano ha subito un nuovo, lieve infortunio, che non gli ha permesso di giocare le gare contro Udinese, Cremonese e Rangers. Ora, il nuovo stop.

Entrato al minuto 53 di Juventus-Roma, Bailey è stato sostituito da Gasperini al 74', che non ha potuto minimamente contare su di lui in un gara a dir poco difficile per gli ospiti.

  • JUVE-ROMA, L'INFORTUNIO DI BAILEY

    L'attaccante della Roma ha accusato un problema al flessore venti minuti dopo il suo ingresso in campo, costringendo Gasperini a cambiarlo.

    • Pubblicità

  • LE PAROLE DI GASPERINI

    Al termine della partita persa 2-1 contro la Juventus, Gasperini ha semplicemente evidenziato come Bailey abbia avuto "un risentimento".

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • GLI ESAMI DI BAILEY

    Bailey si sottoporrà agli esami di routine domenica 21 dicembre o al massimo lunedì 22 per fare luce sull'entità dell'infortunio e capire così quando potrà tornare in campo.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • QUANDO TORNA BAILEY?

    Tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre si saprà di più a proposito dei tempi di recupero di Bailey, che fin qui ha giocato dieci partite con la Roma.

    Arrivato a Roma già k.o, Bailey ha poi subito un nuovo infortunio (k.o al bicipite femorale) che ne ha ulteriormente limitato l'utilizzo da parte di Gasperini.

    Sono 237 i minuti di Bailey fin qui, ancora a secco. La partita in cui ha giocato di più è quella contro il Sassuolo, in cui è rimasto in campo per 50'.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Pisa crest
Pisa
PIS
Juventus crest
Juventus
JUV
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Genoa crest
Genoa
GEN
0