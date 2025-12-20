Bailey infortunato in Juventus-Roma, la partita dura pochissimo: esami, quando torna e tempi di recupero

Tra domenica 21 e lunedì 22 dicembre si saprà di più a proposito dei tempi di recupero di Bailey, che fin qui ha giocato dieci partite con la Roma.

Arrivato a Roma già k.o, Bailey ha poi subito un nuovo infortunio (k.o al bicipite femorale) che ne ha ulteriormente limitato l'utilizzo da parte di Gasperini.

Sono 237 i minuti di Bailey fin qui, ancora a secco. La partita in cui ha giocato di più è quella contro il Sassuolo, in cui è rimasto in campo per 50'.