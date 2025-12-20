Bailey infortunato in Juventus-Roma, la partita dura pochissimo: esami, quando torna e tempi di recupero

Leon Bailey, causa infortuni e una condizione sempre al limite, continua ad essere il grande punto interrogativo della Roma.
Arrivato a Roma già con problemi muscolari al seguito, il calciatore centro-americano ha subito un nuovo, lieve infortunio, che non gli ha permesso di giocare le gare contro Udinese, Cremonese e Rangers. Ora, il nuovo stop.
Entrato al minuto 53 di Juventus-Roma, Bailey è stato sostituito da Gasperini al 74', che non ha potuto minimamente contare su di lui in un gara a dir poco difficile per gli ospiti.