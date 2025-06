Baggio si racconta: "Ho un unico rimpianto. Cessione alla Juventus? La gente era avvelenata. Avrei voluto giocare per De Zerbi e Inzaghi"

Roberto Baggio tra infortuni, scelte di vita e ricordi: "Andavo a ritirare lo stipendio ma non avevo il coraggio di metterlo in banca".

La leggenda del calcio italiano, Roberto Baggio, è stato ospite del podcast BSMT dove ha rilasciato una lunga intervista ripercorrendo le principali tappe della sua carriera.

Dal sogno di un bambino alla finale del Mondiale, la vita calcistica di Baggio non è stata certo come le altre. Ovviamente per l'incredibile talento da calciatore ma anche per gli ostacoli che ha dovuto superare, come gli infortuni che ne hanno condizionato la carriera.

Baggio si è soffermato su come ha vissuto il periodo senza poter giocare, raccontando anche di essersi vergognato per ciò.

Tra i temi affrontati anche il trasferimento dalla Fiorentina alla Juventus e come ha affrontato il rigore sbagliato nella finale del Mondiale. Di seguito le dichiarazioni di Baggio.