TonoliModena FC
Matteo Occhiuto

Backstage - Dalla parentesi all’Inter ai record di goal da difensore: Daniel Tonoli, l’arma in più del Modena

Su GOAL arriva Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B.

Passo dopo passo. Il calcio, spesso, segue questo mantra: pensare di partita in partita, spingendo al massimo sull’acceleratore e sperando che il proprio impegno venga ripagato.

Un diktat che è il leitmotiv della carriera di Daniel Tonoli, esterno vibrante di un Modena che sta volando nel campionato di Serie B.

Quella del classe 2002 è una storia simbolo del nostro calcio: l’impegno di un giovane che sta scalando, anno dopo anno, ogni categoria, impressionando in maniera costante e meritandosi i successi ottenuti, sognati fin da bambino.

  CHI È DANIEL TONOLI

    CHI È DANIEL TONOLI

    Daniel Tonoli nasce il 22 agosto del 2002, a Clusone, nel cuore della Val Seriana. È da poco finito il Mondiale in Corea e Giappone, che vide la Nazionale italiana mandata ko dai padroni di casa sudcoreani (e da Byron Moreno).

    È, forse, uno dei momenti più alti del pallone in Italia, in termini di popolarità e appeal internazionale. È questo che fa desiderare a Daniel un futuro in quel mondo e che lo spinge a iniziare a giocare nelle scuole calcio locali.

    Lì si forma, diventando oggi uno degli esterni difensivi più interessanti della Serie B, nonostante da piccolissimo aveva iniziato come attaccante. 

  IL PASSAGGIO ALLA PRIMAVERA DELL'INTER

    IL PASSAGGIO ALLA PRIMAVERA DELL’INTER

    Tonoli cresce, anche a livello calcistico, nella Val Seriana: si fa le ossa nella Virtus Bergamo, club con cui arriva a esordire, ad appena 17 anni, in Serie D. Si fa notare subito, trovando la prima rete nel massimo torneo dilettantistico alla seconda presenza: diventerà un marchio di fabbrica.

    La sua costanza impressiona alcuni scout dell’Inter, che decide di portarlo ad Appiano Gentile in prestito, per valutarne le qualità. In realtà, in nerazzurro, non riesce a emergere: è una Primavera forte quella in cui si misura, piena di talenti come Casadei, Fabbian e Gnonto.

    Con le giovanili interiste totalizzerà 21 presenze, prima di vivere, come tutto il paese, l’incubo del Covid, che di fatto condizionerà in maniera decisiva l’esperienza a Milano. 

  • TonoliModena FC

    GIOCARE ALLA JAMIE VARDY: DALLA VIRTUS BERGAMO ALLA PERGOLETTESE

    Daniel, dunque, decide di ripartire da dove tutto era iniziato, tornando alla Virtus Bergamo. È una scelta, per certi versi, alla Jamie Vardy: ripartire dai dilettanti, per scalare passo dopo passo le categorie.

    Le qualità di Tonoli, migliorate anche grazie all’esperienza all’Inter, sono evidenti: a neanche vent’anni segna 5 gol in D, meritandosi la chiamata dalla C e dalla Pergolettese.

    Con cui, nel tiennio successivo, esplode: debutta fra i pro nel 2022, ma è nella scorsa stagione che esplode, segnando 9 reti e fornendo 3 assist in 36 presenze, risultando il miglior difensore per rendimento offensivo della categoria.

  • TonoliModena FC

    L’IMPATTO CON LA SERIE B: IL GOAL SOTTO LA MONTAGNANI

    A gennaio dello scorso campionato, il Modena fiuta l’affare legato al suo talento: la trattativa con la Pergolettese va a buon fine e Tonoli passa agli emiliani per 300mila euro, ma rimanendo a Crema per chiudere in C il 2025/26.

    Questa stagione, dunque, è quella del debutto vero e proprio in Serie B e l’impatto è, comunque, devastante.

    Daniel si dimostra pienamente all’altezza del contesto sportivo, trovando alla quarta presenza il suo primo goal in cadetteria, a Mantova. Servirà qualche settimana prima che si sblocchi anche al Braglia: è decisivo nella sfida contro l’Empoli, siglando sotto la Curva Montagnani la rete del 2-1 che consegna vittoria e primato ai gialli di Sottil.

  • FBL-EUR-C1-INTER-ALMATYAFP

    CRISTIANO RONALDO L’IDOLO E LA MARCATURA SU LAUTARO

    Il giocatore classe 2002 è uno dei giocatori che sta impressionando di più nel campionato di più: è costantemente titolare nel Modena di Sottil, in cui ha saltato solo 82 minuti in tutta la stagione. E dire, come spiegato prima, che nonostante l’attuale ruolo da difensore, aveva iniziato a giocare come attaccante, sulle orme dell’idolo assoluto Cristiano Ronaldo.

    Punte che, in carriera, Tonoli spera di arrivare a marcare, così come fece nell’amichevole del luglio 2024, con Lautaro Martinez. Un compito svolto a testa alta, in quello che fu un semplice test per l’Inter ma un momento molto emozionante per la formazione gialloblu e per Daniel. 

  • Tonoli Modena FC

    VALORE ECONOMICO TRIPLICATO IN POCHI MESI

    La crescita del difensore classe 2002 è suggerita anche dall’exploit in termini economici del valore del suo cartellino. In pochi mesi è passato dai 300mila euro spesi dal Modena per il suo cartellino al milione a oggi indicato dal portale specializzato transfermarkt.

    Una statistica che lo rende uno dei cinquanta giocatori di B col Valore di mercato maggiormente impennato in questo campionato. 


  • Modena fansGetty

    IL MODENA VUOLE VOLARE: OBIETTIVO SERIE A

    Con un Tonoli nel motore e un progetto tecnico ambizioso, il Modena sogna un ritorno in A che manca ormai da più di vent’anni, da quella stagione 2003/04 chiusa con la retrocessione al sedicesimo posto dalla massima serie.

    I gialli guardano tutti dall’alto, con 24 punti e un percorso contraddistinto da 7 vittorie e 3 pari in 11 partite.

    In Emilia si sogna e lo si fa in grande, con Daniel che spera di completare il puzzle di una carriera decollata dalla D e con una meta finale che appare chiara, anzi chiarissima. 

