Backstage - Dalla parentesi all’Inter ai record di goal da difensore: Daniel Tonoli, l’arma in più del Modena

Passo dopo passo. Il calcio, spesso, segue questo mantra: pensare di partita in partita, spingendo al massimo sull’acceleratore e sperando che il proprio impegno venga ripagato.
Un diktat che è il leitmotiv della carriera di Daniel Tonoli, esterno vibrante di un Modena che sta volando nel campionato di Serie B.
Quella del classe 2002 è una storia simbolo del nostro calcio: l’impegno di un giovane che sta scalando, anno dopo anno, ogni categoria, impressionando in maniera costante e meritandosi i successi ottenuti, sognati fin da bambino.