Backstage Stiven Cristian ShpendiEmpoli FC
Matteo Occhiuto

Backstage - Cristian e Stiven, la sfida dei gemelli Shpendi in Empoli-Cesena

Su GOAL appuntamento con Backstage: il racconto delle storie più curiose, dei retroscena e dei personaggi più cool della Serie B

Gemelli diversi. In questi giorni sanremesi, è impossibile non trarre ispirazione costante dal mondo della musica, specie quando il link è facile, immediato. Già, perchè fra le partite in programma sabato in Serie B spicca Empoli-Cesena.

Un derby, ma non nel senso stretto del termine, bensì tutto familiare: quello fra i gemelli Stiven, bomber degli azzurri, e Cristian, stellina dei romagnoli. Entrambi classe 2003, entrambi estremamente prolifici, entrambi identici: sabato, al Castellani, sembrerà di vederci doppio, con la sola differenza del colore delle due maglie che indosseranno.

In campo, ovviamente, entrambi giocheranno per vincere, ma al triplice fischio, com’è auspicabile che sia, ci sarà un backstage tutto in famiglia, quella che li ha visti crescere e diventare grandi, anche e soprattutto in campo.

  • CHI SONO I GEMELLI SHPENDI

    Cristian e Stiven nascono ad Ancona, nelle Marche. È il 2003: i genitori, albanesi, sono in Italia da più di un lustro, arrivati per garantirsi un futuro più luminoso. Cristian deve il suo nome a Vieri, Bobo: la fede nerazzurra paterna spinge a una scelta di cuore.

    Mentre Stiven, invece, si chiama così per Steven Seagal, icona del cinema d'azione tra la fine degli anni '80 e i ’90. Sin da piccoli, crescono a pane e calcio, diventano attaccanti per volere di babbo, anche lui punta amatoriale. 


  • ORIGINE ALBANESE, CUORE ROMAGNOLO

    L’origine, dunque, parla albanese. E le radici non si dimenticano, motivo per il quale sia Cristian che Stiven hanno assaggiato la maglia della Nazionale, quella maggiore e l’U21. Il cuore, però, parla romagnolo, con la piazza di Cesena che li ha accolti sin da ragazzini. La cantera del Cavalluccio li ha visti crescere calcisticamente e diventare grandi, fino a raggiungere traguardi incredibili. 

  • GOAL E PROMOZIONI INSIEME

    In campo, peraltro, sono complementari. Cristian è una punta di fisico, d’area di rigore; Stiven, invece, riesce a essere un attaccante da manovra, giocatore bravo nel possesso e a far salire la squadra quando serve. In questo, infatti, c’è sempre stata una complementarietà che li ha portati a essere un duo perfetto, sin dalle giovanili del Cesena. Insieme, con cavalluccio sul petto, stravincono il campionato Primavera 2 nel 2022, con una quantità di goal segnati in coppia impressionanti: Stiven chiude a 23 centri in 20 presenze, Cristian arriva a 15 in 17 gare.


  • L’ASCESA DI STIVEN

    Il decollo verso la prima squadra è pressoché immediato e, nella stagione successiva, Mimmo Toscano, allora allenatore del Cesena, li vuole in Prima squadra. L’esito di questa scelta è logicamente positivo: al primo anno di C, Stiven segna 12 reti, trascinando il Cesena vicino alla promozione, poi sfumata in una semifinale playoff sfortunata con il Lecce. Cristian, invece, viene un po’ oscurato, ma è solo maturazione. A fine anno, però, le strade dei due finiscono col dividersi: per Stiven arriva la chiamata della vita, dall’Empoli in Serie A. I gemelli, simili ma così diversi, finiscono per salutarsi, ripromettendosi un incrocio futuro. 

  • CRISTIAN SI PRENDE LA SCENA

    L’addio di Stiven, però, finisce con il responsabilizzare Cristian che, sempre con Toscano in panchina, finirà con l’esplodere al pari, e forse più, del fratello. Nel 2023/24, segna 20 gol ed è un totem, nonostante i soli 20 anni, in un Cesena che conquista, in maniera straripante, la promozione in B, facendo impazzire la città romagnola. Cristian è solo la punta dell’iceberg di una prospera produzione della cantera bianconera, che conduce alla Prima squadra altri prospetti, come Tommaso Berti, e che raccoglie frutti rigogliosi. 

  • SFIDA FRA GEMELLI

    Ora Stiven e Cristian si preparano per affrontarsi in B, in un Empoli-Cesena tutto familiare. Ormai la serie cadetta è una realtà che conoscono bene. La punta dei toscani l’ha affrontata prima nella scorsa stagione (4 goal a Carrara in 25 presenze), poi di nuovo ancora quest’anno. Cristian, invece, non ha mai dismesso i panni bianchi e neri del Cesena: 11 goal l’anno scorso al primo anno in B, 9 in questa stagione, peraltro gli stessi del gemello.

    Il match del Castellani, dunque, varrà anche per entrambi la caccia alla doppia cifra e chissà che non riescano a trovarla entrambi nel loro, personalissimo, derby gemellare. 

