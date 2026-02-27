Backstage - Cristian e Stiven, la sfida dei gemelli Shpendi in Empoli-Cesena

Gemelli diversi. In questi giorni sanremesi, è impossibile non trarre ispirazione costante dal mondo della musica, specie quando il link è facile, immediato. Già, perchè fra le partite in programma sabato in Serie B spicca Empoli-Cesena.
Un derby, ma non nel senso stretto del termine, bensì tutto familiare: quello fra i gemelli Stiven, bomber degli azzurri, e Cristian, stellina dei romagnoli. Entrambi classe 2003, entrambi estremamente prolifici, entrambi identici: sabato, al Castellani, sembrerà di vederci doppio, con la sola differenza del colore delle due maglie che indosseranno.
In campo, ovviamente, entrambi giocheranno per vincere, ma al triplice fischio, com’è auspicabile che sia, ci sarà un backstage tutto in famiglia, quella che li ha visti crescere e diventare grandi, anche e soprattutto in campo.