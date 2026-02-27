Backstage - Cristian e Stiven, la sfida dei gemelli Shpendi in Empoli-Cesena

L’origine, dunque, parla albanese. E le radici non si dimenticano, motivo per il quale sia Cristian che Stiven hanno assaggiato la maglia della Nazionale, quella maggiore e l’U21. Il cuore, però, parla romagnolo, con la piazza di Cesena che li ha accolti sin da ragazzini. La cantera del Cavalluccio li ha visti crescere calcisticamente e diventare grandi, fino a raggiungere traguardi incredibili.