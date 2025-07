L'avversaria dell'Italia femminile in semifinale agli Europei: quando gioca la Nazionale azzurra e contro chi

La Nazionale di Soncin ha battuto 2-1 la Norvegia grazie a una doppietta di Cristiana Girelli: contro chi si giocherà l'accesso alla finale.

L'Italia femminile ha compiuto l'impresa: grazie a una doppietta di Cristiana Girelli ha battuto 2-1 la Norvegia, assicurandosi la qualificazione alle semifinali degli Europei 28 anni dopo l'ultima volta.

La Nazionale di Andrea Soncin ha segnato entrambe le reti nel secondo tempo: Girelli ha portato avanti le azzurre al 50' e ha segnato il secondo goal, quello decisivo, a pochi secondi dalla conclusione della partita dopo il momentaneo pareggio al 66' della norvegese Hegerberg.

L'articolo prosegue qui sotto

Ora, dunque, per l'Italia si sono spalancate le porte delle semifinali degli Europei femminili. Un'impresa che le azzurre avevano centrato per l'ultima volta nel 1997: in quell'occasione si erano poi qualificate anche per la finale, perdendola contro la Germania.

Contro chi giocherà l'Italia in semifinale? Chi sarà l'avversaria di Girelli e compagne? E quando andrà in scena la partita?