Avellino-Cavese dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Derby campano nel girone C di Serie C NOW: al Partenio arriva la squadra di Maiuri, Biancolino non può sbagliare.

Derby campano nel sabato di Serie C NOW. Al Partenio-Lombardi si affronteranno Avellino e Cavese. Sfida fra formazioni ambizione: i biancoverdi sono quarti in classifica a 37 punti, -7 dal Monopoli capolista. Gli ultimi due pareggi hanno un po' frenato gli irpini, che però sono ancora pienamente in corsa per la promozione. In casa Cavese, invece, l'obiettivo sono i playoff, a oggi distanti appena un punto. Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming. L'articolo prosegue qui sotto