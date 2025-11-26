Pubblicità
Gimenez Atletico Madrid InterGetty Images
Lelio Donato

Atletico Madrid-Inter 2-1, pagelle e tabellino: Alvarez sempre letale, Lautaro spento, Bonny lotta, Zielinski segna, Calhanoglu appannato, la decide Gimenez al 92'

Doccia gelata per l'Inter che subisce il 2-1 dell'Atletico Madrid al 93', decide la sfida un colpo di testa di Gimenez. Zielinski aveva pareggiato dopo il vantaggio di Julian Alvarez.

La squadra di Chivu parte bene e sfiora il vantaggio con un ispiratissimo Dimarco, Musso è bravo a respingere la sua punizione. Poi un tiro da posizione defilata dell'esterno nerazzurro esce di un soffio. 

A sbloccare il risultato è così l'Atletico Madrid con Julian Alvarez che mette dentro un pallone vagante in area nerazzurra. L'arbitro inizialmente annulla per un presunto tocco di mano precedente di Baena, ma viene richiamato dal VAR e convalida la rete. I dubbi restano.

In avvio di ripresa l'Inter colpisce una traversa con Barella e poi trova il meritatissimo pareggio con Zielinski, ben servito da un ottimo Bonny.

Nel finale Simeone inserisce anche Griezmann e Sorloth insieme ad Alvarez ma decide la testa di Gimenez in pieno recupero. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter dopo quella nel derby.

  • PAGELLE ATLETICO MADRID

    Ruggeri (6.5) se la cava bene, Simeone (6.5) tra i più attivi, Barrios (6.5) padrone a centrocampo, Molina (5) soffre troppo, il solito Alvarez (7) colpisce ancora.

    ATLETICO MADRID (4-4-2): Musso 6.5; Molina 5 (58' Pubill 6), Gimenez 7, Hancko 6.5, Ruggeri 6.5 (68' Sorloth 6); G. Simeone 6.5, Barrios 6.5, Cardoso 5.5 (58' Koke 6.5), Gallagher 5.5 (58' Nico Gonzalez 6); Baena 6 (68' Griezmann 6), Alvarez 7. All. Simeone

  • PAGELLE INTER

    Carlos Augusto (5.5) in difficoltà sulla destra, Barella e Zielinski (6.5) danno quantità e qualità, Calhanoglu (5.5) perde un altro pallone sanguinoso, Bonny (6.5) lotta e ispira, Lautaro (5.5) spento, Bastoni (5.5) si perde Gimenez.

    INTER (3-5-2): Sommer 6.5; Bisseck 6.5, Akanji 6, Bastoni 5.5; Carlos Augusto 5.5, Barella 6.5., Calhanoglu 5.5 (72' Frattesi 5.5), Zielinski 6.5 (65' Sucic 6), Dimarco 6.5 (79' Luis Henrique sv); Bonny 6.5 (65' Thuram 5.5), Lautaro 5.5 (72' Esposito 5). All. Chivu

  • TABELLINO ATLETICO MADRID-INTER

    ATLETICO MADRID-INTER 2-1

    Marcatori: 9' Alvarez (A), 54' Zielinski (I), 93' Gimenez (A)

    Arbitro: Letexier (Fra)

    Ammoniti: Dimarco, D.Simeone (non dal campo)

