L'Inter perde la vetta della classifica di Champions League e la partita contro l'Atletico Madrid: al 'Metropolitano' finisce 2-1, a decidere la sfida è un goal di Gimenez al 93'.
La squadra di Chivu parte bene e sfiora il vantaggio con un ispiratissimo Dimarco, Musso è bravo a respingere la sua punizione. Poi un tiro da posizione defilata dell'esterno nerazzurro esce di un soffio.
A sbloccare il risultato è così l'Atletico Madrid con Julian Alvarez che mette dentro un pallone vagante in area nerazzurra. L'arbitro inizialmente annulla per un presunto tocco di mano precedente di Baena, ma viene richiamato dal VAR e convalida la rete. I dubbi restano.
In avvio di ripresa l'Inter colpisce una traversa con Barella e poi trova il meritatissimo pareggio con Zielinski, ben servito da un ottimo Bonny.
Nel finale Simeone inserisce anche Griezmann e Sorloth insieme ad Alvarez ma decide la testa di Gimenez in pieno recupero. Seconda sconfitta consecutiva per l'Inter dopo quella nel derby.