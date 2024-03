L'Inter scalda i motori in vista dell'Atletico: il piano di Inzaghi e la gestione delle energie

L'allenatore nerazzurro ha gestito le energie col Bologna in vista dell'Atletico: c'è chi ha riposato e chi ha accumulato minuti dopo il rientro.

Archiviata la decima vittoria di fila in Serie A, per l’Inter c’è l’ostacolo Atletico nel percorso verso la realizzazione di quello che oggi rappresenta un sogno, sportivamente parlando, ovvero la finale bis di Champions League.

Dopo l’1-0 dell’andata a San Siro, firmato da Marko Arnautovic, in nerazzurri vanno a caccia del pass per i quarti di finale al Civitas Metropolitano, la casa dell’Atletico Madrid.

Di fronte ci sarà una squadra, allenata dalla vecchia conoscenza dei nerazzurri Diego Pablo Simeone, affamata e a caccia di riscatto dopo un periodo negativo con ben cinque sconfitte in nove gare tra tutte le competizioni.

Le ultime gare hanno confermato che l’Inter è una squadra camaleontica, in grado di cambiare uomini ma non il risultato.

Proprio come accaduto a Lecce, anche in casa del Bologna la squadra nerazzurra è riuscita a portare a casa l’intera posta in palio nonostante qualche cambio rispetto a quello che è l’undici tipo.

Una gestione perfetta da parte di Simone Inzaghi, che sembra aver studiato una formula Champions per far arrivare i suoi con i giri del motore giusti in vista della gara contro l’Atletico Madrid.