L'Atalanta Under 23 può essere promossa in Serie B? Può retrocedere in Serie D? Il regolamento

La seconda squadra dell'Atalanta può essere promossa dalla Serie C alla B? E retrocedere in D? Cosa dice il regolamento.

A tre giornate dalla fine del campionato, l'Atalanta Under 23 si ritrova in una posizione di classifica altissima.

La seconda squadra della Dea, iscritta al campionato di Serie C, staziona in piena zona Playoff nel Girone A (vinto in anticipo dal Mantova, che torna in cadetteria dopo 14 anni) ed è già matematicamente certa di poter giocare il mini-torneo previsto una volta conclusa la stagione regolare.

Ma l'Atalanta Under 23 può essere promossa in Serie B? Vediamo cosa dice il regolamento.