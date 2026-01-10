Atalanta-Torino 2-0, pagelle e tabellino: la Dea prima si diverte e poi soffre, De Ketelaere e Pasalic le regalano la terza vittoria di fila

Carnesecchi si esalta nella ripresa quando le cose si fanno più complicate per l’Atalanta, Scalvini è il più sicuro nella retroguardia nerazzurra. Ederson guida il centrocampo, Zalewski è un motorino inesauribile. De Ketelaere è ispirato e ritrova il goal che in campionato inseguiva da settembre, Pasalic ha il merito di chiuderla in pieno recupero.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 7; Scalvini 6.5 (67’ Musah 6), Djimsiti 6 (43’ Hien 6), Ahanor 6; Zappacosta 6, Ederson 6.5, De Roon 6, Bernasconi 6.5; De Ketelaere 7 (79’ Samardzic sv), Zalewski 6.5 (79’ Pasalic 7); Krstovic 6 (67’ Scamacca 6). All. Palladino.