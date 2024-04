Atalanta-Liverpool 0-1 cronaca, tabellino e voti: Salah su rigore, ma la Dea vola in semifinale

Nonostante la sconfitta di misura, l'Atalanta elimina il Liverpool grazie al 3-0 di Anfield e vola in semifinale di Europa League.

L'impresa è compiuta, l'Atalanta perde la gara di ritorno contro il Liverpool per 0-1 ma vola in semifinale di Europa League grazie al risultato dell'andata.

Klopp stavolta getta subito nella mischia sia Salah che Luis Diaz, mentre Gasperini tiene fuori De Keteleaere schierando Koopmeiners e Miranchuk con Scamacca.

La partita, in realtà, non inizia benissimo per l'Atalanta con Ruggeri che allarga troppo il braccio in area e colpisce il pallone. L'arbitro indica il dischetto, Salah non sbaglia ed il Liverpool passa subito in vantaggio.

Sembra l'inizio di una serata difficilissima, ma in realtà l'Atalanta non rischia tantissimo e controlla senza troppi affanni gli attacchi dei Reds, rendendosi anche pericolosa con qualche ripartenza.

Il Liverpool vince ma non passa, l'Atalanta può festeggiare un'altra serata storica.