Atalanta-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga ex spietato, Holm da applausi, Carnesecchi e Scalvini sbagliano, Yildiz non al top

Boga la decide nel suo vecchio stadio (7), Holm da applausi per dinamismo ed interpretazione (7), Yildiz (5,5) non è al top e si vede. Di Gregorio (6,5) provvidenziale, sopra la sufficienza così come Bremer, Kalulu e Locatelli, Conceicao (6,5 anche per lui) si rivela prezioso alla distanza, Thuram invece risulta sottotono alla pari di Cambiaso (5,5 e 5,5).

VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; Holm 7 (70' Gatti 6), Locatelli 6,5, Thuram 5,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (79' Kostic 5,5); Conceicao 6,5 (79' Miretti sv), Yildiz 5,5 (58' David 6); Boga 7. All. Spalletti.



