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Jeremie Boga Atalanta Juventus 11042026Getty Images
Claudio D'Amato

Atalanta-Juventus 0-1, pagelle e tabellino: Boga ex spietato, Holm da applausi, Carnesecchi e Scalvini sbagliano, Yildiz non al top

Serie A
Atalanta vs Juventus
Atalanta
Juventus

Il goal dell'ex di Jeremie Boga consente alla Juve di battere l'Atalanta, portarsi a -3 dal Milan, rispondere alla Roma e lanciare un chiaro segnale Champions al Como: per l'ivoriano quarto goal dal suo arrivo in bianconero.

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Jeremie Boga si rivela un ex spietato e manda ko l'Atalanta.

Lo squillo Champions della Juve porta la firma dell'ivoriano, che col quarto goal dal suo arrivo in bianconero a gennaio consente alla squadra di Spalletti di portarsi a -3 dal Milan, rispondere alla Roma e mettere in guardia il Como, impegnato domenica sera con l'Inter.

L'avvio è totalmente di marca orobica, con pressione e palo colto di testa da Scalvini all'11 che in casa bergamasca grida ancora vendetta. Madama guadagna metri all'altezza della mezz'ora, con un tiro alto di Thuram, un'incornata di Kelly contrata in corner da Bernasconi e un inserimento in area di Kalulu sventato in uscita da Carnesecchi. L'ultimo squillo del primo tempo lo consegna Krstovic, con una rovesciata da due passi a lato di un soffio.

Carnesecchi, però, in avvio di ripresa - in collaborazione con Scalvini - la combina grossa e favorisce il vantaggio bianconero: uscita a vuoto, respinta errata del difensore e tap-in ciccato di Boga che si rivela efficace.

La risposta dell'Atalanta arriva al 57', quando Di Gregorio si supera sul tentativo di testa di Djimsiti, seguita dal raddoppio divorato dalla Juve col tiro in corsa di Thuram che termina fuori.

Finale della Dea all'assalto, con Raspadori e Scamacca a fornire rinnovate energie all'attacco di Palladino: il muro eretto da Bremer & co. regge, la Signora vince 1-0 e - quantomeno per una notte - si prende il quarto posto.

  • PAGELLE ATALANTA

    Carnesecchi e Scalvini (5 e 5) propiziano il goal vittoria bianconero, in affanno anche Kolasinac (5,5). Sulla trequarti De Ketelaere (6) si accende nella ripresa, mentre Zalewski (5,5) non brilla. Krstovic (6) lotta e ci prova, ma senza far male.

    VOTI ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5; Scalvini 5, Djimsiti 5,5, Kolasinac 5,5 (72' Ahanor 6); Zappacosta 5,5 (86' Bellanova sv), De Roon 6 (72' Pasalic 6), Ederson 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6, Zalewski 5,5 (55' Raspadori 6); Krstovic 6 (72' Scamacca 6). All. Palladino.


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  • PAGELLE JUVENTUS

    Boga la decide nel suo vecchio stadio (7), Holm da applausi per dinamismo ed interpretazione (7), Yildiz (5,5) non è al top e si vede. Di Gregorio (6,5) provvidenziale, sopra la sufficienza così come Bremer, Kalulu e Locatelli, Conceicao (6,5 anche per lui) si rivela prezioso alla distanza, Thuram invece risulta sottotono alla pari di Cambiaso (5,5 e 5,5).

    VOTI JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; Holm 7 (70' Gatti 6), Locatelli 6,5, Thuram 5,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (79' Kostic 5,5); Conceicao 6,5 (79' Miretti sv), Yildiz 5,5 (58' David 6); Boga 7. All. Spalletti.


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  • TABELLINO ATALANTA-JUVENTUS

    ATALANTA-JUVENTUS 0-1

    Marcatori: 48' Boga

    ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi 5; Scalvini 5, Djimsiti 5,5, Kolasinac 5,5 (72' Ahanor 6); Zappacosta 5,5 (86' Bellanova sv), De Roon 6 (72' Pasalic 6), Ederson 6, Bernasconi 6; De Ketelaere 6, Zalewski 5,5 (55' Raspadori 6); Krstovic 6 (72' Scamacca 6). All. Palladino.

    JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 6,5; Kalulu 6,5, Bremer 6,5, Kelly 6; Holm 7 (70' Gatti 6), Locatelli 6,5, Thuram 5,5 (71' Koopmeiners 6), Cambiaso 5,5 (79' Kostic 5,5); Conceicao 6,5 (79' Miretti sv), Yildiz 5,5 (58' David 6); Boga 7. All. Spalletti.

    Arbitro: Maresca

    Ammoniti: De Ketelaere (A), Thuram (J), Cambiaso (J), Kostic (J)

    Espulsi: nessuno

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