Atalanta-Fiorentina rinviata, Bonaventura squalificato: salterà il Milan

Dopo il rinvio di Atalanta-Fiorentina cambiano le squalifiche di A. Bonaventura, out in teoria per il match contro la Dea, salterà invece il Milan.

Jack Bonaventura tornerà in campo solamente ad aprile. Dopo l'ufficiale rinvio di Fiorentina-Atalanta, chiesto dalla società viola in seguito al malore che ha colpito il direttore generale Joe Barone, il centrocampista di Italiano sarà costretto a saltare l'ultima partita di marzo.

In teoria Bonaventura non sarebbe potuto scendere in campo contro l'Atalanta cuasa squalifica, ma visto il rinvio sarà costretto a saltare il successivo impegno della Fiorentina in campionato, previsto al Franchi di Firenze il prossimo 30 marzo.

Nessuna squalifica invece per l'Atalanta, che avrebbe potuto schierare la miglior formazione contro la Fiorentina. Per Gasperini nessun giocatore indisponibile per la partita contro la Viola, rinviata a data da destinarsi.