Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Harry KaneGetty
GOAL

Atalanta-Bayern, perché Kane non gioca? Il bomber dei tedeschi non è tra i titolari

Jackson guida l'attacco del Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di Champions League: alle sue spalle Olise, Gnabry e Diaz.

Pubblicità

  • FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-BAYERN

    ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca

    BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson

    • Pubblicità

  • KANE IN PANCHINA?

    Harry Kane è tra i giocatori in panchina per la partita di Bergamo. 

    Al pari dell'ex Tottenham sono disponibili per un ingresso a gara in corso i due portieri Ulreich e Prescott, al pari di Goretzka, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro e Karl. Tra i giocatori in panchina anche l'ex difensore del Napoli, Kim.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • LA SCELTA DI KOMPANY

    Kane in panchina non è una scelta tecnica, ma bensì una decisione obbligata. Dopo aver giocato l'intera annata da titolare, l'inglese ha saltato la sfida contro il Borussia Monchegladbach per un problema al polpaccio, che non ha risolto del tutto.

    La seduta odierna è stata decisiva per Kane, sì in gruppo, ma non recuperato completamente: per questo parte dalla panchina, con possibile ingresso nella ripresa per la seconda parte di gara.

Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
0