Atalanta-Bayern, perché Kane non gioca? Il bomber dei tedeschi non è tra i titolari
FORMAZIONI UFFICIALI ATALANTA-BAYERN
ATALANTA (4-2-3-1): Carnesecchi; Zappacosta, Hien, Kolasinac, Bernasconi; Sulemana, De Roon, Pasalic; Sulemana, Krstovic, Zalewski; Scamacca
BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer; Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Diaz; Jackson
KANE IN PANCHINA?
Harry Kane è tra i giocatori in panchina per la partita di Bergamo.
Al pari dell'ex Tottenham sono disponibili per un ingresso a gara in corso i due portieri Ulreich e Prescott, al pari di Goretzka, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro e Karl. Tra i giocatori in panchina anche l'ex difensore del Napoli, Kim.
LA SCELTA DI KOMPANY
Kane in panchina non è una scelta tecnica, ma bensì una decisione obbligata. Dopo aver giocato l'intera annata da titolare, l'inglese ha saltato la sfida contro il Borussia Monchegladbach per un problema al polpaccio, che non ha risolto del tutto.
La seduta odierna è stata decisiva per Kane, sì in gruppo, ma non recuperato completamente: per questo parte dalla panchina, con possibile ingresso nella ripresa per la seconda parte di gara.
