Atalanta-Bayern, perché Kane non gioca? Il bomber dei tedeschi non è tra i titolari

Harry Kane è tra i giocatori in panchina per la partita di Bergamo.

Al pari dell'ex Tottenham sono disponibili per un ingresso a gara in corso i due portieri Ulreich e Prescott, al pari di Goretzka, Musiala, Davies, Bischof, Guerreiro e Karl. Tra i giocatori in panchina anche l'ex difensore del Napoli, Kim.