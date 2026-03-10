Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Davies Atalanta BayernGetty Images
Francesco Schirru

Atalanta-Bayern, non c'è pace per Davies: ennesimo infortunio, entra ed esce nella ripresa

Il giocatore canadese continua ad essere sfortunatissimo, il nuovo k.o arriva nel secondo tempo della partita vinta in maniera roboante in casa dell'Atalanta.

Pubblicità

C'è una nota triste nella roboante serata del Bayern Monaco a Bergamo: Alphonso Davies, infatti, ha subito un nuovo infortunio. Ennesimo k.o per l'esterno canadese, continuamente ai box durante la stagione dei bavaresi e nuovamente fermato da un k.o che dovrà essere valutato nei prossimi giorni in vista del proseguo della stagione e del Mondiale sempre più imminente.

Davies era stato inserito da Kompany all'intervallo, visto il largo 3-0 già ottenuto nel primo tempo, ma ha dovuto lasciare il campo per Bischof dopo appena 26 minuti: la sfortuna, per l'esterno nord-americano, non si ferma.

Una stagione stregata per un giocatore che aveva già dovuto saltare metà della scorsa annata per un brutto infortunio, da cui ha recuperato solamente lo scorso dicembre. Dopo il ritorno in campo, però, Davies è spesso rimasto fuori per alcuni micro-k.o, i quali hanno comunque limitato pesantemente la sua presenza in questo inizio di 2026.

  • FUORI IN LACRIME

    Davies ha lasciato il campo in lacrime, visibilmente preoccupato per l'ennesimo infortunio. 

    Rincuorato da compagni, staff e dallo stesso Palladino, l'esterno classe 2000 dovrà affrontare gli esami per capire quanto dovrà rimanere nuovamente fermo, con la consapevolezza che da ora in avanti ogni rientro in campo dovrà avvenire con la sicurezza totale di poter proseguire stabilmente l'annata e in generale il 2026, visto cosa comporterebbe un nuovo grave infortunio.

    • Pubblicità
Serie A
Inter crest
Inter
INT
Atalanta crest
Atalanta
ATA
Bundesliga
Bayer Leverkusen crest
Bayer Leverkusen
B04
Bayern Monaco crest
Bayern Monaco
FCB
0