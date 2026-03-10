Atalanta-Bayern, non c'è pace per Davies: ennesimo infortunio, entra ed esce nella ripresa

C'è una nota triste nella roboante serata del Bayern Monaco a Bergamo: Alphonso Davies, infatti, ha subito un nuovo infortunio. Ennesimo k.o per l'esterno canadese, continuamente ai box durante la stagione dei bavaresi e nuovamente fermato da un k.o che dovrà essere valutato nei prossimi giorni in vista del proseguo della stagione e del Mondiale sempre più imminente.

Davies era stato inserito da Kompany all'intervallo, visto il largo 3-0 già ottenuto nel primo tempo, ma ha dovuto lasciare il campo per Bischof dopo appena 26 minuti: la sfortuna, per l'esterno nord-americano, non si ferma.

Una stagione stregata per un giocatore che aveva già dovuto saltare metà della scorsa annata per un brutto infortunio, da cui ha recuperato solamente lo scorso dicembre. Dopo il ritorno in campo, però, Davies è spesso rimasto fuori per alcuni micro-k.o, i quali hanno comunque limitato pesantemente la sua presenza in questo inizio di 2026.