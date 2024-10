Aston Villa-Bologna dove vederla: Sky, NOW, TV8 o Amazon Prime? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Aston Villa vs Bologna

Altra notte inglese per i rossoblu: per Orsolini e compagni si spalancano le porte del Villa Park nella terza giornata di Champions League.

Passa da Birmingham e dal Villa Park la prossima tappa dell’avventura europea del Bologna di Vincenzo Italiano.

I rossoblu, infatti, saranno di scena sul campo dell’Aston Villa nella terza giornata della League Phase di UEFA Champions League.

Un match, dopo quello di Liverpool, che riporterà i rossoblu in Inghilterra: per Orsolini e compagni è caccia all’impresa in casa di una squadra, quella di Emery, che davanti ai propri tifosi ha già battuto 1-0 il Bayern Monaco.

Arbitra il portoghese João Pinheir.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.