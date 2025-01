Ascoli-Milan Futuro dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Ascoli Calcio 1898 FC vs Milan Futuro

Serie C

Al Del Duca i bianconeri sfidano i ragazzi di Bonera: missione tre punti e riscatto per entrambe nel lunch match di giornata.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Sarà Ascoli-Milan Futuro una delle gare domenicali della 23esima giornata di Serie C NOW. I giovani rossoneri vanno nelle Marche a caccia di riscatto dopo il pesante 5-1 subito in casa dalla Torres domenica scorsa.

Per l’Ascoli è una missione altrettanto dedita al riscatto: il ko dello scorso turno contro l’Entella ha fatto scivolare fuori dalla zona playoff la banda Di Carlo.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.