"Abbiate fiducia nel processo" ha dato i suoi frutti! Che lo si ami o lo si odi, Arteta merita rispetto dopo la vittoria dell'Arsenal

Gran parte del merito del successo dell’Arsenal in Premier League va alla società. Nonostante le delusioni nei momenti cruciali, la dirigenza ha sempre sostenuto Arteta, soprattutto sul mercato. L’investimento di tempo e denaro ha finalmente dato frutti, come dimostrato dalla sconfitta del Manchester City a Bournemouth martedì scorso.
A quanto pare, hanno fatto bene a fidarsi del processo. Arteta aveva promesso che avrebbe trovato la strada giusta e che gli serviva solo un po' di tempo. Ne è servito più del previsto, ma ha mantenuto la parola. Così, la fine del digiuno di 22 anni dell'Arsenal è una vittoria non solo per la pazienza della dirigenza, ma anche per la sua perseveranza e il suo pragmatismo.