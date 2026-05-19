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Arsenal champions GFXGetty/GOAL
Mark Doyle

"Abbiate fiducia nel processo" ha dato i suoi frutti! Che lo si ami o lo si odi, Arteta merita rispetto dopo la vittoria dell'Arsenal

Opinion
Arsenal
M. Arteta
Premier League
Storie

Un anno fa Gary Neville sosteneva che il risultato più significativo di Mikel Arteta all'Arsenal non fosse la FA Cup 2020, ma aver tenuto il posto per cinque stagioni senza vincere titoli. "Credevamo che quei tempi di grande pazienza fossero finiti", ha detto l'ex difensore del Manchester United su Sky Sports.

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Gran parte del merito del successo dell’Arsenal in Premier League va alla società. Nonostante le delusioni nei momenti cruciali, la dirigenza ha sempre sostenuto Arteta, soprattutto sul mercato. L’investimento di tempo e denaro ha finalmente dato frutti, come dimostrato dalla sconfitta del Manchester City a Bournemouth martedì scorso.

A quanto pare, hanno fatto bene a fidarsi del processo. Arteta aveva promesso che avrebbe trovato la strada giusta e che gli serviva solo un po' di tempo. Ne è servito più del previsto, ma ha mantenuto la parola. Così, la fine del digiuno di 22 anni dell'Arsenal è una vittoria non solo per la pazienza della dirigenza, ma anche per la sua perseveranza e il suo pragmatismo.

  • FBL-ENG-PR-ARSENAL-CHELSEAAFP

    "Ricostruire tutto"

    Come Arteta ha spesso sottolineato, l’Arsenal era in difficoltà prima del suo arrivo. La frustrazione del secondo decennio dei 22 anni di gestione Wenger aveva lasciato spazio all’apatia negli ultimi mesi di Unai Emery.

    Se Emery avesse avuto lo stesso sostegno di Arteta, forse avrebbe ottenuto risultati simili. Come ha dimostrato al Villarreal e all’Aston Villa, resta un tecnico di élite.

    Tuttavia, aveva già perso il sostegno dei tifosi prima dell’esonero del 29 novembre 2019, e nemmeno l’arrivo dell’ex ala Freddie Ljungberg come tecnico ad interim riuscì a dissipare lo sconforto che aleggiava sul club. Arteta lo ricorda bene: nella sua ultima visita all’Emirates da allenatore del Manchester City, appena cinque giorni prima di diventare guida tecnica dei Gunners, trovò uno stadio semideserto.

    "Quell’immagine, quella sensazione dello stadio, il pubblico con il 50% degli spalti vuoti mi ha colpito", ha ricordato. "Ho pensato: ‘In queste condizioni, non c’è progetto che tenga. Non funzionerà’”.

    Purtroppo la situazione peggiorò rapidamente: arrivò il Covid e dagli spalti semivuoti si passò a stadi completamente chiusi. Il lavoro diventò ancora più difficile e dovemmo ricostruire tutto".

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  • Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport

    "Una gioia per gli occhi"

    Nessuno nega che Arteta abbia posato solide basi per un Arsenal vincente. Restava però il dubbio che fosse l’uomo giusto per farne campioni.

    Come ha ammesso su Sky la leggenda del club Thierry Henry: "Sarò onesto, a un certo punto mettevo in discussione tutto questo discorso del “fidati del processo”. Volevo sapere: “Dove stiamo andando?”.

    Anche quest'anno, dopo il ko casalingo col Bournemouth l'11 aprile, si temeva il quarto secondo posto di fila.

    Nonostante ciò, i tifosi hanno sostenuto Arteta e l’Arsenal nei momenti più difficili: l’atmosfera all’Emirates per la gara col Fulham e per la semifinale di ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid ha dimostrato quanto fosse cambiato l’umore del club rispetto al 3-0 subito dal City a dicembre 2019.

    "Quando all'inizio è più difficile", ha detto Arteta prima dello scontro di lunedì con il Burnley, "allora è ancora più bello vedere quella trasformazione e quella gioia tra la gente. È qualcosa di bellissimo da vedere".

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  • Manchester City v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Più Mourinho che Pep

    È risaputo: quest’anno l’Arsenal non è stato "bello da vedere", e il dibattito è acceso.

    Da allievo di Guardiola, ci si aspettava che Arteta ne seguisse il gioco – e in effetti i Gunners parevano una “versione light del Manchester City”, come disse Jamie Carragher, dopo gli acquisti di Gabriel Jesus e Oleksandr Zinchenko nell’estate 2022.

    Negli ultimi tre anni, però, la strategia è cambiata: Arteta ha abbracciato un atteggiamento da “vincere a tutti i costi”, più simile a José Mourinho che al suo mentore.

    Oggi l’Arsenal è bravo a perdere tempo sui piazzati quanto a segnare da essi; David Raya si lascia cadere per permettere ad Arteta di parlare alla squadra, e i Gunners hanno persino usato il protocollo sulle commozioni cerebrali per fare una sostituzione difensiva contro il Wolves a gennaio, sintomo del nuovo cinismo dell’allenatore.

  • Fabian Hurzeler Mikel ArtetaGetty/GOAL

    "Fai semplicemente quello che vogliono"

    La capacità dell'Arsenal di usare tattiche al limite non lo rende popolare tra gli avversari o i neutrali. Dopo la vittoria per 1-0 dei Gunners a Brighton a marzo, l'allenatore tedesco Fabian Hurzeler ha dichiarato in conferenza stampa: "Non sarò mai quel tipo di allenatore che cerca di vincere in quel modo.

    Ogni squadra perde tempo, ma deve esserci un limite, fissato da Premier League e arbitri. Oggi l’Arsenal fa ciò che vuole.

    In una gara si giocano 60 minuti effettivi, contro l’Arsenal solo 50: i tifosi pagano per quei 10 minuti in meno.

    Se chiedessi a tutti qui: “Vi è davvero piaciuta questa partita?”, forse solo un tifoso dell’Arsenal alzerebbe la mano".


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  • Gabriel Magalhaes Arsenal 2025-26Getty

    "Lo rispetterò sicuramente"

    Henry, simbolo degli "Invincibili" dell'Arsenal, ha ammesso di non condividere l'approccio tecnico di Arteta. Da tifoso di lunga data, però, per lui conta solo vedere la sua ex squadra vincere.

    Per anni ci hanno detto che eravamo dei ragazzini che non sapevano gestire il vantaggio. La domanda era: “Sapete vincere anche quando giocate male?”. Oggi la squadra lo fa e lo fa bene. E ora che ci riusciamo, a qualcuno non va giù.

    Non devo per forza apprezzarlo, ma lo rispetto, e questo è ciò che conta. Dopo 22 anni, qualsiasi sia il modo, lo rispetterò".


  • West Ham United v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    Ho trovato un modo per vincere

    Henry sottolinea che il cambio di stile di Arteta non è un tradimento: non esiste un unico 'The Arsenal Way'. Le squadre di Wenger, vincenti e spettacolari, erano l’opposto di quelle di George Graham, note per i loro 1-0. I tifosi hanno esultato per entrambi i successi, pur così diversi.

    Per molti neutrali l'Arsenal resterà il «Set Piece FC», ma anche la squadra che ha interrotto uno dei digiuni più lunghi del calcio inglese. Ci sono riusciti restando compatti attorno ad Arteta, spesso deriso per i suoi metodi motivazionali fuori dagli schemi, ma capace di vincere il titolo con un gruppo che, dopo la sconfitta all’Etihad del mese scorso, molti davano già per battuto.

    Tuttavia Arteta ha dimostrato di essere all'avanguardia, forgiando una squadra solida, fisica, laboriosa e cinica, unita nel fare il necessario per vincere. Sono i campioni perfetti della Premier 2025-26, incarnazione della durezza attuale del calcio inglese.

    Il percorso non è stato bello, ma è stato efficace. Come ha detto Henry su Sky: "Abbiamo chiesto a Mikel di trovare un modo. E lui l'ha fatto". Per questo merita il nostro rispetto.

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