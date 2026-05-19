"Abbiate fiducia nel processo" ha dato i suoi frutti! Che lo si ami o lo si odi, Arteta merita rispetto dopo la vittoria dell'Arsenal

Nessuno nega che Arteta abbia posato solide basi per un Arsenal vincente. Restava però il dubbio che fosse l’uomo giusto per farne campioni.

Come ha ammesso su Sky la leggenda del club Thierry Henry: "Sarò onesto, a un certo punto mettevo in discussione tutto questo discorso del “fidati del processo”. Volevo sapere: “Dove stiamo andando?”.

Anche quest'anno, dopo il ko casalingo col Bournemouth l'11 aprile, si temeva il quarto secondo posto di fila.

Nonostante ciò, i tifosi hanno sostenuto Arteta e l’Arsenal nei momenti più difficili: l’atmosfera all’Emirates per la gara col Fulham e per la semifinale di ritorno di Champions contro l’Atletico Madrid ha dimostrato quanto fosse cambiato l’umore del club rispetto al 3-0 subito dal City a dicembre 2019.

"Quando all'inizio è più difficile", ha detto Arteta prima dello scontro di lunedì con il Burnley, "allora è ancora più bello vedere quella trasformazione e quella gioia tra la gente. È qualcosa di bellissimo da vedere".