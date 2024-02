Arriva la squalifica di Jovic: due giornate di stop, salta Atalanta e Lazio

La decisione del Giudice Sportivo dopo l'espulsione contro il Monza: stop per due turni. Inibizione per il direttore sportivo della Lazio Fabiani.

Stangata per Luka Jovic dopo l'espulsione diretta rimediata durante Monza-Milan.

L'attaccante rossonero è stato squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso rimediato nel corso della sfida contro i brianzoli, persa per 4-2 dalla squadra di Stefano Pioli.

L'ex Fiorentina salterà le sfide contro l'Atalanta in casa, domenica sera, e contro la Lazio venerdì prossimo all'Olimpico.

Stop anche per il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, fermato per un mese per le proteste nei confronti dell’arbitro Maresca nel corso del primo tempo della sfida contro il Bologna.

“Atteggiamento minaccioso e intimidatorio” si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

In totale, sono cinque i calciatori fermati in vista del prossimo turno di Serie A, che si aprirà venerdì sera con la sfida tra Bologna e Verona.