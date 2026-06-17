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Argentina v Algeria: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Stefano Silvestri

Argentina-Algeria 3-0: Messi da record, segna una tripletta e raggiunge Klose in vetta ai marcatori dei Mondiali

Coppa del Mondo
Argentina vs Algeria
Argentina
Algeria

La Pulga risponde da fenomeno a Mbappé, autore di una doppietta con la Francia poche ore prima, e trascina la Selección: esordio perfetto per i campioni del mondo in carica.

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Sempre lui. Sempre Lionel Messi. Aveva messo in dubbio la partecipazione al sesto Mondiale, poi si è infortunato facendo tremare un po' tutti. Alla fine ha giocato e, come spesso è accaduto negli ultimi 20 anni, ha fatto il fenomeno.

I goal con cui l'Argentina campione del mondo in carica travolge l'Algeria all'esordio sono tutti suoi. Non uno, non due: addirittura tre. E la squadra di Scaloni si impone con un netto 3-0 che fa ben sperare in vista del prosieguo della competizione.

Messi segnerebbe già dopo 5 minuti, ben servito in area da Lautaro: il vantaggio viene però annullato per un millimetrico fuorigioco. Così come quello segnato dalla squadra di Petkovic con Chaibi pochi minuti più tardi: anche qui c'è una spalla davanti, anche qui interviene il VAR, anche qui la rete non è buona.

Il Messi show comincia così al 17': splendido il sinistro da fuori con cui il fuoriclasse dell'Inter Miami buca Luca Zidane, figlio di Zizou. E prosegue al 60': Mac Allister calcia da fuori, Zidane respinge non bene, Messi è lì e non lo perdona.

Al minuto 76, sempre Messi piazza anche la ciliegina su una saporita torta bianca e celeste: altro sinistro piazzato da fuori area e di nuovo la palla va in buca nella porta di Zidane.

L'Argentina vola subito in testa al gruppo J assieme all'Austria di Rangnick, vincente 3-1 sulla Giordania. E Messi è a un passo dal record solitario di miglior marcatore della storia dei Mondiali: per il momento ha raggiunto Miroslav Klose a quota 16, al primo posto della classifica.

  • PAGELLE ARGENTINA-ALGERIA

    Messi è strepitoso, segna tre volte e prende Klose in vetta alla classifica marcatori dei Mondiali: 9. In generale, Argentina promossa: bene Lisandro Martinez e la coppia di centrocampo Fernandez-Mac Allister. Così così invece Almada, che lascia il posto a Nico Gonzalez nei primi minuti del secondo tempo.

    Bocciato Luca Zidane nell'Algeria: grave l'errore nell'azione del raddoppio di Messi. In difesa si salva Ait-Nouri, Chaibi segnerebbe pure ma viene tradito da un pezzo di spalla, Gouiri non gira in attacco.

    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez 6; Montiel 6 (46’ Molina 6), Romero 6 (80’ Otamendi sv), Li. Martinez 6.5, Medina 6; De Paul 7, Fernandez 6.5, Mac Allister 6.5, Almada 5.5 (55’ Nico Gonzalez 6); Messi 9 (80’ Nico Paz sv), Lau. Martinez 5.5 (55’ J. Alvarez 6). Ct. Scaloni

    ALGERIA (4-3-3): Zidane 5; Belghali 5.5, Mandi 5.5, Bensebaini 5, Ait-Nouri 6; Bentaleb 5.5 (81’ Boulbina sv), Bouadoui 5.5 (64’ Aouar 5.5); Chaibi 6, Maza 5.5 (82’ Zerrouki sv), Hadj Moussa 5.5 (64’ Mahrez 5.5); Gouiri 5 (64’ Amoura 5.5). Ct. Petkovic

    • Pubblicità

  • TABELLINO ARGENTINA-ALGERIA

    ARGENTINA-ALGERIA 3-0

    Marcatori: 17’, 60’ e 76’ Messi

    ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Montiel (46’ Molina), Romero (80’ Otamendi), Li. Martinez, Medina; De Paul, Fernandez, Mac Allister, Almada (55’ Nico Gonzalez); Messi (80’ Nico Paz), Lau. Martinez (55’ J. Alvarez). Ct. Scaloni

    ALGERIA (4-3-3): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait-Nouri; Bentaleb (81’ Boulbina), Bouadoui (64’ Aouar); Chaibi, Maza (82’ Zerrouki), Hadj Moussa (64’ Mahrez); Gouiri (64’ Amoura). Ct. Petkovic

    Arbitro: Szymon Marciniak (Polonia)

    Ammoniti: nessuno

    Espulsi: nessuno

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