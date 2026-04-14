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Rolando Mandragora FiorentinaGetty Images
Michael Baldoin

Opinioni diverse tra arbitro e VAR in Fiorentina-Lazio, l'analisi di Open VAR: "Bravo l'arbitro a confermare la sua scelta"

Serie A
Fiorentina vs Lazio
Fiorentina
Lazio

Episodio controverso al Franchi nel posticipo della 32ª giornata tra viola e biancocelesti: per l’arbitro non c’è nulla, mentre per il VAR sarebbe stato da assegnare un calcio di rigore agli ospiti.

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Non solo episodi dubbi e destinati a far discutere, ma anche opinioni divergenti tra arbitro di campo e sala VAR: tutto è accaduto in Fiorentina-Lazio, match che ha chiuso la 32ª giornata di Serie A.

Nel corso del secondo tempo, un contatto in area tra Rolando Mandragora e Tijjani Noslin ha acceso il confronto tra il direttore di gara Michael Fabbri e la sala VAR, composta da Paterna e Aureliano.

Ai microfoni di DAZN, nel programma Open VAR, l’ex arbitro Dino Tommasi ha analizzato l’episodio, schierandosi dalla parte del fischietto di Ravenna: “Ha preso la decisione migliore”

  • COS'È SUCCESSO?

    Intorno all’ora di gioco arriva l’episodio che fa discutere: contatto in area di rigore tra Mandragora e Noslin, con l’arbitro Fabbri che fischia simulazione ai danni dell’attaccante della Lazio ed estrae il cartellino giallo.

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  • IL DIALOGO TRA L'ARBITRO FABBRI ED IL VAR

    Richiamato al monitor dal VAR, l'arbitro Fabbri commenta: "È un contatto con la pianta del piede, oltretutto cerca di evitare la gamba".

    AVAR: "Questo è un calcio eh".

    Arbitro: "Fammelo vedere in dinamica, anche con altre telecamere, perché se mi fai vedere un fermo immagine diventa difficile. Devo vedere l'intensità del contatto."

    VAR: "Guarda questa dai 16 metri".

    Arbitro: "Con la pianta del piede oltretutto... La tira anche praticamente indietro la gamba."

    AVAR: "La tira avanti..."

    Arbitro: "Non c'è forza, non c'è dinamicità. Per me non c'è calcio di rigore. Si vabbè è un contatto. Non c'è calcio di rigore"

    AVAR: "È un calcio. Diglielo (rivolto al VAR) che è un calcio".

    VAR: "(Rivolto all'AVAR) Fai scegliere lui, fallo decidere"

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  • L'ANALISI DI OPEN VAR: "MOLTO BRAVO L'ARBITRO"

    Il commento dell'ex arbitro Dino Tommasi ad Open VAR: "Molto risoluto Fabbri e molto bravo. Conferma la sua scelta di campo, in campo è posizionato benissimo. Ricordiamo che la simulazione arriva quando si cerca di ingannare l'arbitro e qui c'è un contatto minimo. Bravo Fabbri a confermare la decisione di campo. Avremmo preferito che non fosse stato richiamato per questa situazione. Notiamo anche l'ingerenza dell'AVAR che non lascia al VAR l'interpretazione della situazione, ma entra subito. L'AVAR serve solo come supporto, il dialogo deve avvenire tra arbitro e VAR".

  • "REAZIONE ECCESSIVA DI NOSLIN, GIUSTA L'AMMONIZIONE PER SIMULAZIONE"

    "La reazione di Noslin è eccessiva rispetto al contatto, addirittura Mandragora cerca di togliere il piede. Lo ammonisce per simulazione. Ha fatto bene il VAR Paterna a non forzare l'arbitro Fabbri, che resta la figura centrale. Se abbiamo dubbi sulle immagini, lasciamo la decisione all'arbitro. L'ausilio del VAR deve essere la second chance, per le problematiche non risolte sul campo".

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