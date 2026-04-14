Opinioni diverse tra arbitro e VAR in Fiorentina-Lazio, l'analisi di Open VAR: "Bravo l'arbitro a confermare la sua scelta"

Non solo episodi dubbi e destinati a far discutere, ma anche opinioni divergenti tra arbitro di campo e sala VAR: tutto è accaduto in Fiorentina-Lazio, match che ha chiuso la 32ª giornata di Serie A.

Nel corso del secondo tempo, un contatto in area tra Rolando Mandragora e Tijjani Noslin ha acceso il confronto tra il direttore di gara Michael Fabbri e la sala VAR, composta da Paterna e Aureliano.

Ai microfoni di DAZN, nel programma Open VAR, l’ex arbitro Dino Tommasi ha analizzato l’episodio, schierandosi dalla parte del fischietto di Ravenna: “Ha preso la decisione migliore”