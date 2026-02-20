Arbeloa torna su Benfica-Real Madrid: “Dobbiamo combattere il razzismo, se Vinicius fosse uscito lo avremmo fatto tutti”

Continua a tenere ovviamente banco quanto accaduto nel corso di Benfica-Real Madrid, sfida valida per l’andata dei playoff che mettono in palio un posto negli ottavi di finale di Champions League.
Come è noto, Vinicius ha accusato Gianluca Prestianni di avergli rivolto degli insulti di stampo razzista e la cosa ha fatto e sta facendo discutere molto e non solo in ambito calcistico.
Il tecnico del Real Madrid, Alvaro Arbeloa, è tornato su quanto accaduto al Da Luz ribadendo tutta la sua vicinanza a Vinicius e chiedendo che vengano presi tutti i provvedimenti del caso.