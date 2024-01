Andrea Agnelli non esclude il ritorno alla Juventus: "Cristiano Ronaldo buona mossa. Plusvalenze? Agito secondo le regole"

L'ex presidente della Juventus ha parlato della Superlega, di Cristiano Ronaldo e del caso plusvalenze e non ha escluso un ritorno in bianconero.

Andrea Agnelli torna a parlare. L’ex presidente della Juventus ha rilasciato un’intervista al Financial Times, la prima dopo la decisione della Corte Europea sulla Superlega e dopo l’addio al club bianconero in seguito all’inchiesta sul caso plusvalenze.

“Hanno firmato tutti liberamente” ha dichiarato Agnelli sulla decisione di molti club di aderire alla Superlega, prima di fare dietrofront nel giro di 24 ore.

Poi un commento anche sull’arrivo di Cristiano Ronaldo alla Juventus: “È stata una buona mossa”.

E sul ritorno in bianconero, Agnelli "non escludere un eventuale ritorno in bianconero".

L’ex presidente dei bianconeri parla anche del caso plusvalenze, difendendo l’operato suo e della dirigenza bianconera:

“Tutto quello che abbiamo fatto, lo abbiamo fatto secondo le regole”.

Di seguito le dichiarazioni più importanti dell’ex presidente di Madama nell’intervista rilasciata al Financial Times.