Altro k.o. in finale per l'Atalanta di Gasperini: un passo falso che non cancella un'annata super

Sfumata la Coppa Italia, per l'Atalanta c'è la chance di portare a casa l'Europa League: comunque vada, la stagione rimarrà storica.

La Coppa Italia ha emesso il suo verdetto più importante: trofeo alla Juventus, giunta al quindicesimo successo nella competizione, mentre per l'Atalanta resta l'amarezza di una finale giocata non al meglio delle proprie possibilità.

Terza sconfitta all'ultimo atto del torneo per la 'Dea', dopo quelle del 2019 e del 2021: un'occasione persa per rimpinguare il palmares, che però non cancella quanto di buono fatto in precedenza.

Restano, infatti, il grande rendimento offerto in campionato e una nuova possibilità di vittoria, proprio lì dietro l'angolo: tra qualche giorno sarà la volta della finale di Europa League, chance di riscatto per una squadra che vorrà sublimare una straordinaria stagione nel migliore dei modi.