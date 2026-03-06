Altro goal e dribbling fulminanti: Alisson Santos ha già conquistato il Maradona, il Napoli si gode un grande colpo

Quando ad inizio febbraio, nel corso delle battute finali della sessione invernale di calciomercato, il Napoli lo ha prelevato dallo Sporting Lisbona in prestito oneroso con diritto di riscatto, di lui si sapeva relativamente poco.
Ad Alisson Santos, in realtà, sono bastate poche settimane per farsi conoscere in Italia e soprattutto per ritagliarsi un ruolo da grande protagonista all’interno della rosa dei partenopei.
Nella sfida contro il Torino, valida per il ventottesimo turno di campionato, il talento brasiliano è risultato non solo tra i migliori in campo, ma a conti fatti è stato anche decisivo e non è la prima volta che accade da quando è sbarcato in Serie A.