Altro goal e dribbling fulminanti: Alisson Santos ha già conquistato il Maradona, il Napoli si gode un grande colpo

Che quella di Alisson Santos potesse essere una serata da incorniciare, lo si è capito fin dalle prime battute del match.

Già nella fase iniziale è parso tra i più attivi in assoluto, ma è stato al 7’ che ha mostrato tutte quelle che sono le sue grandi qualità tecniche.

Servito all’altezza dei venticinque metri in posizione abbastanza defilata, il talento brasiliano ha puntato Ebosse lasciandolo sul posto, si è accentrato e dal limite ha lasciato partire un tiro radente indirizzato verso il primo palo, sul quale Paleari nulla ha potuto.

Un gran goal che ha fatto esplodere il San Paolo e che ha reso la strada più in discesa al Napoli che poi, al triplice fischio finale, si è imposto per 2-1.