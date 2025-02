Alphonso Davies rinnova con il Bayern Monaco, è ufficiale: beffate Real Madrid e Liverpool, le cifre e i dettagli

Il terzino canadese classe 2000 ha prolungato l'accordo con il club bavarese: quanto guadagnerà e il bonus alla firma. No a Real Madrid e Liverpool

Si è ufficialmente conclusa la telenovela con Alphonso Davies protagonista. Il Bayern Monaco ha annunciato il rinnovo del terzino canadese fino al 2030.

Davies era seguito da Real Madrid e Liverpool, che volevano approfittare del contratto in scadenza con i bavaresi per ingaggiarlo a parametro zero.

Nella giornata di oggi, il Bayern ha comunicato di aver prolungato l’accordo che legherà ancora per i prossimi anni la società bavarese al calciatore canadese classe 2000.