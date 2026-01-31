Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Alphadjo CisseGetty
Vittorio Rotondaro

Alphadjo Cissé al Milan, è fatta: chi è il nuovo baby gioiello dei rossoneri e quando sarà a disposizione di Allegri

Il Milan ha messo le mani su Alphadjo Cissé: grande protagonista in Serie B, è stato a un passo dal trasferimento al PSV.

Pubblicità

In attesa di novità sul fronte Mateta, il Milan si regala un colpo per il prossimo futuro: è fatta per l'acquisto di Alphadjo Cissé, talento già raccontato da GOAL qualche mese fa nel format 'Backstage'.

Scatto dei rossoneri che hanno trovato nel giro di poco tempo un accordo col Verona proprietario del cartellino: attualmente, però, il classe 2006 è un componente della rosa del Catanzaro in Serie B, dove è arrivato in prestito la scorsa estate.

I dettagli dell'operazione Cissé per il Milan, che ha battuto la forte concorrenza del PSV Eindhoven.

  • CHI È ALPHADJO CISSÉ

    Nato a Treviso il 22 ottobre 2006 e di origini guineane, Cissé è cresciuto nelle giovanili del Giorgione: a scoprirlo è Massimo Margiotta - ex attaccante, tra le altre, del Vicenza - che lo consiglia alla piccola società trevigiana.

    Nel 2020 il salto al Verona, dove nelle giovanili fa faville: la stagione della consacrazione è la 2023/24, alla luce dei 16 goal in 30 presenze con la Primavera gialloblù.

    Il 26 maggio 2024 arriva l'esordio in Serie A grazie al subentro nel finale di Verona-Inter: gettone a cui si aggiungono i due della passata stagione contro Lazio e Milan.

    Cissé conta due presenze con l'Italia Under 21 di Silvio Baldini, che lo ha convocato per le sfide di novembre contro Polonia e Montenegro, valide per la qualificazione agli Europei di categoria.

    • Pubblicità

  • L'EXPLOIT AL CATANZARO

    La grande chance per Cissé arriva in estate, quando il Verona decide di cederlo al Catanzaro con la formula del prestito: col senno di poi, una mossa più che azzeccata.

    Il prestito in Serie B fa benissimo a Cissé, autore di 6 reti in 21 partite con i calabresi: numeri valsi l'interesse di grande società, tra cui proprio il Milan che batte la concorrenza del PSV.

  • Pubblicità
    Pubblicità

  • IN CHE RUOLO GIOCA CISSÉ

    Cissé è un centrocampista con spiccate doti offensive: non a caso in questa stagione ha spesso giocato sulla trequarti alle spalle del bomber Iemmello.

    Nelle ultime partite si è contraddistinto in qualità di mezzala con chiara licenza di offendere, ma è in grado anche di ricoprire il ruolo di seconda punta in appoggio a un attaccante di razza.

  • NIENTE PSV: QUANDO ARRIVA CISSÉ AL MILAN

    Eppure sembrava fatta per il trasferimento di Cissé al PSV, che aveva raggiunto un accordo di massima col Verona sulla base di circa 8 milioni di euro.

    Il blitz del Milan ha cambiato tutte le carte in tavola: decisiva anche la decisione di non interrompere il prestito al Catanzaro, dove rimarrà fino al termine di questa stagione, come riportato da 'Sky Sport'.

    Cissé si unirà alla truppa di Allegri in estate, quando sarà valutato in prima persona dal tecnico livornese in vista della stagione 2026/27.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Bologna crest
Bologna
BOL
Milan crest
Milan
MIL
0