Alphadjo Cissé al Milan, è fatta: chi è il nuovo baby gioiello dei rossoneri e quando sarà a disposizione di Allegri

In attesa di novità sul fronte Mateta, il Milan si regala un colpo per il prossimo futuro: è fatta per l'acquisto di Alphadjo Cissé, talento già raccontato da GOAL qualche mese fa nel format 'Backstage'.

Scatto dei rossoneri che hanno trovato nel giro di poco tempo un accordo col Verona proprietario del cartellino: attualmente, però, il classe 2006 è un componente della rosa del Catanzaro in Serie B, dove è arrivato in prestito la scorsa estate.

I dettagli dell'operazione Cissé per il Milan, che ha battuto la forte concorrenza del PSV Eindhoven.