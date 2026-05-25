Tutti via dal Milan, ufficialmente: Allegri esonerato, saltano anche Tare, Furlani e Moncada

Rivoluzione totale e ufficiale a casa Milan. All'indomani della mancata qualificazione in Champions, infatti, la società rossonera ha deciso di esonerare Max Allegri, mandando via allo stesso modo anche Tare, Furlani e Moncada.

Nel pomeriggio di lunedì RedBird ha rilasciato un comunicato in cui viene annunciato l'esonero del tecnico e il saluto ai dirigenti, sulla graticola da tempo e alla fine via dal Milan al pari dell'allenatore livornese.

"Dopo la delusione della scorsa stagione, il mandato definito dalla proprietà per il Club era chiaro: tornare in Champions League e costruire le basi per vincere e rimanere con continuità ai vertici della Serie A" si legge nella nota diffusa dal Milan.

"Per gran parte della stagione siamo rimasti nelle prime due posizioni del campionato, con la concreta possibilità di competere per lo Scudetto. Il finale di stagione, però, è stato ben al di sotto del livello mostrato fino a quel momento e la deludente sconfitta di ieri sera ha trasformato questa stagione in un fallimento inequivocabile".