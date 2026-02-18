Allegri e Fabregas si incrociano nei corridoi, scintille a San Siro: "Sei un c****, un bambino"

Max Allegri e Cesc Fabregas hanno continuato il proprio personale duello anche dopo la partita pareggiata da Milan e Como a San Siro. I due tecnici, infatti, si sono incrociati nei corridoi dello stadio meneghino, con toni accesi e scintille prima della conferenza post gara del tecnico rossonero.

Parole grosse tra i due poco prima della conferenza di Allegri, tutto per l'episodio della ripresa che ha causato l'espulsione dei due tecnici e per cui Fabregas si è scusato nelle interviste post gara, prima di incrociare il collega nei corridoi di San Siro: "Sei un c****, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore” le parole che il tecnico rossonero avrebbe detto allo spagnolo.

"Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre" ha detto Allegri poco dopo il duello verbale con Fabregas. "C'è stato uno scambio tra allenatori".