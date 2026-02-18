Goal.com
Allegri e Fabregas si incrociano nei corridoi, scintille a San Siro: "Sei un c****, un bambino"

Prima della conferenza post gara del tecnico rossonero, Allegri e Fabregas non si sono limitati una volta incontratisi nei corridoi dello stadio.

Max Allegri e Cesc Fabregas hanno continuato il proprio personale duello anche dopo la partita pareggiata da Milan e Como a San Siro. I due tecnici, infatti, si sono incrociati nei corridoi dello stadio meneghino, con toni accesi e scintille prima della conferenza post gara del tecnico rossonero.

Parole grosse tra i due poco prima della conferenza di Allegri, tutto per l'episodio della ripresa che ha causato l'espulsione dei due tecnici e per cui Fabregas si è scusato nelle interviste post gara, prima di incrociare il collega nei corridoi di San Siro: "Sei un c****, sei un bambino che ha appena iniziato a fare l’allenatore” le parole che il tecnico rossonero avrebbe detto allo spagnolo.

"Quando si sta in campo bisogna essere rispettosi verso l'arbitro e verso le squadre" ha detto Allegri poco dopo il duello verbale con Fabregas. "C'è stato uno scambio tra allenatori".

  • L'EPISODIO DELLA RIPRESA

    Nel secondo tempo Fabregas ferma il pallone, con Allegri che invade lo spazio della panchina avversaria per chiedere spiegazioni al collega del Como.

    L'arbitro Mariani, così, opta per espellere entrambi.

    Chiedo scusa perché ho toccato la palla con le mani fermando l’azione" ha detto Fabregas al termine della partita. "Come diceva Chivu, le mani bisogna tenerle a casa. Spero di non farlo mai più”.

