Goal.com
Live
Pubblicità
Pubblicità
Kalulu Juventus InterGetty
Leonardo Gualano

Aleesami ritrova l’Inter da avversario: “Da piccolo tifavo Juve, ma Bastoni è stato intelligente ed ha fatto bene”

L’ex difensore del Palermo, oggi al Bodo/Glimt, Aleesami, spiega: “L’episodio è stato brutto, ma alla fine Bastoni ha aiutato la sua squadra”.

Pubblicità

La vittoria con la Juventus nel Derby d’Italia e le successive furibonde polemiche esplose sono già alle spalle e per l’Inter è già arrivato il momento di contrarsi su una nuova importantissima sfida: quella con il Bodo/Glimt.

La compagine nerazzurra affronterà mercoledì sera la compagine norvegese nel gelo di Bodo, nella gara di andata dei playoff che mettono in palio uno dei posti rimanenti negli ottavi di finale di Champions League.

Una gara insidiosa per i meneghini che troveranno sulla loro strada anche qualche vecchia conoscenza del calcio italiano come Haitam Aleesami.

Il difensore ex Palermo, in un’intervista rilasciata ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato del match con l’Inter, ma si è soffermato anche sul discusso caso Bastoni-Kalulu.

Champions League
Bodoe/Glimt crest
Bodoe/Glimt
BOD
Inter crest
Inter
INT
0