Al Milan è il Fullkrug day: visite mediche in corso, poi sarà il momento della firma sul contratto

Per gli annunci ufficiali di rito ci sarà da attendere ancora qualche ora, ormai però non ci sono più dubbi: Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan.

La priorità del club rossonero, in vista del mercato di gennaio, era quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo centravanti capace di garantirgli goal e presenza in area avversaria e l’obiettivo è stato raggiunto in tempi brevissimi.

Fullkrug sta espletando le ultime formalità che precedono la firma sul contratto.