Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Fullkrug Milan ufficialità HDGOAL
Leonardo Gualano

Al Milan è il Fullkrug day: visite mediche in corso, poi sarà il momento della firma sul contratto

Niclas Fullkrug è il primo rinforzo messo a disposizione di Allegri dal Milan in vista di gennaio: attesa nelle prossime ore la firma sul contratto.

Pubblicità

Per gli annunci ufficiali di rito ci sarà da attendere ancora qualche ora, ormai però non ci sono più dubbi: Niclas Fullkrug si appresta a diventare un nuovo giocatore del Milan.

La priorità del club rossonero, in vista del mercato di gennaio, era quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un nuovo centravanti capace di garantirgli goal e presenza in area avversaria e l’obiettivo è stato raggiunto in tempi brevissimi.

Fullkrug sta espletando le ultime formalità che precedono la firma sul contratto.

  • IN ITALIA DALLA SERATA DI LUNEDI’

    Fullkrug è arrivato in Italia nella serata di lunedì per iniziare la sua avventura in Italia.

    L’attaccante arrivato dal West Ham, è atterrato agli scali privati di Malpensa ed ha passato la sua prima notte a Milano, prima di iniziare l’inter delle visite mediche in programma per la giornata di martedì.

    • Pubblicità
  • Niclas Fullkrug Germany 2024Getty Images

    VISITE MEDICHE IN CORSO

    Niclas Fullkrug è arrivato poco prima delle ore 9 della mattinata di mercoledì alla clinica La Madonnina per sostenere le visite mediche di rito.

    In giornata otterrà anche l’idoneità sportiva necessaria per scendere in campo, ultimo step questo prima di recarsi presso gli offici del Milan dove apporrà la firma sul contratto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Fullkrug 2x1Getty Images

    IN PRESTITO CON DIRITTO DI RISCATTO

    Il Milan ha chiuso con il West Ham l’operazione sulla base di un prestito gratuito fino al termine della stagione, accompagnato da un diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro.

    L’attaccante, che nelle scorse stagioni è stato tra i più prolifici in Bundesliga, arriva dal West Ham, squadra alla quale si è legato nell’estate del 2024 a fronte di un esborso da 26 milioni di euro più bonus, e con la quale ha segnato tre reti in ventinove partite complessive.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • SUBITO A DISPOSIZIONE DI ALLEGRI?

    Fullkrug non potrà ovviamente scendere in campo nella prossima sfida di campionato che vedrà il Milan opposto al Verona il prossimo 28 dicembre, ma la speranza del club rossonero è quella di poterlo mettere a disposizione di Allegri per la prima uscita del 2026.

    La compagine rossonera inizierà il nuovo anno sul campo del Cagliari il prossimo 2 gennaio, ovvero il giorno in cui aprirà la sessione invernale di calciomercato.

    Servirà dunque una deroga da parte della FIGC (secondo quanto riportato da Calcio e Finanza è già arrivata), affinché l’attaccante tedesco possa essere da subito tra i convocati di Allegri. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Serie A
Milan crest
Milan
MIL
Hellas Verona crest
Hellas Verona
VER
0