Ai tanti difetti si unisce anche la paura: così per la Fiorentina è dura salvarsi

A negare ancora una volta alla Fiorentina quello che sarebbe stato un risultato potenzialmente vitale, è stato un goal preso in pieno recupero.

La compagine gigliata, contro il Torino, ha avuto anche la forza di ribaltare lo svantaggio iniziale grazie alle reti siglate da Solomon e Kean nel giro di appena sei minuti nella ripresa, ma poi nel finale si è disunita, ha arretrato il proprio baricentro arrendendosi alla paura ed è incappata in ciò che ormai, in ogni partita, sembra al limite dell’inevitabile.

La Fiorentina ha subito reti nel recupero, nel corso di questo campionato, contro Cagliari, Como, Verona, Lazio, Milan e, appunto, il Torino, che ha trovato il 2-2 al Franchi grazie ad un goal siglato da Maripan al 94’.

A conti fatti si tratta di qualcosa come dieci punti gettati al vento ad un passo dal triplice fischio finale: dieci punti che avrebbero potuto rendere molto diversa la classifica.