Ai tanti difetti si unisce anche la paura: così per la Fiorentina è dura salvarsi

Serviva una vittoria alla Fiorentina per tornare a muovere la sua classifica e soprattutto per rendere un po’ più in discesa la strada che conduce ad una complicata salvezza e invece, in casa contro il Torino, è arrivato un pareggio che non fa che rendere ancora più duro il suo percorso.
Il punto messo in cascina non cambia il volto di una classifica che resta difficile anche solo da guardare e che parla ancora di un terzultimo posto, ma soprattutto la sfida con i granata ha confermato quelli che sono gli enormi limiti di una squadra che fatica a raccogliere quanto seminato.
La squadra di Vanoli a tratti ha fatto anche bene con il Torino, facendo intravedere quelle che sono le qualità che dovrebbero contraddistinguere la sua rosa, poi però puntuali si sono presentati i problemi di sempre.