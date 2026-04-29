Oltre i talebani: l'Afghanistan femminile potrà giocare partite ufficiali, decisione storica della FIFA

“Questo è un passo potente e senza precedenti nello sport mondiale" ha fatto sapere il presidente della FIFA, Gianni Infantino.

"La FIFA ha ascoltato queste giocatorici come parte della sua responsabilità di proteggere il diritto di ogni ragazza e donna di giocare a calcio e di rappresentare chi sono".

"Consentendo alle donne afghane di competere per il loro paese in partite ufficiali, stiamo trasformando i principi in azione. La FIFA è orgogliosa di guidare questa iniziativa storica e di stare al fianco di queste calciatrici coraggiose dentro e fuori dal campo".

“Questa decisione riconosce le calciatrici afghane non come vittime delle circostanze, ma come giocatrici d’élite con il diritto di competere, essere viste e rispettate" ha fatto sapere Nadia Nadim, nata in Afghanistan ma facente parte della rappresentativa danese femminile, con cui conta 108 partite.