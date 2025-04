Abraham-Gimenez, in due per una maglia: le nuove gerarchie del Milan e gli scenari sul futuro

L’inglese ha scalato le gerarchie e oggi è il titolare al posto di Gimenez, il grande colpo del mercato invernale: gli scenari anche sul futuro.

Il dualismo che non ti aspetti. In casa Milan nelle ultime settimane le gerarchie per il ruolo di centravanti si sono capovolte rispetto a quelle che erano le idee iniziali.

Santiago Gimenez, il colpo da 90 del mercato invernale rossonero, sarebbe dovuto essere l’uomo che con i suoi goal avrebbe spinto il Milan nella corsa verso il quarto posto, ma il responso del campo ha detto altro, con il messicano che non sta riuscendo a incidere.

Tanto che al momento il centravanti titolare nelle idee di Sérgio Conceição è Tammy Abraham, attaccante inglese che ha scalato le gerarchie e che quasi improvvisamente si è ritrovato al centro del Milan. Una situazione che potrebbe avere ripercussioni anche sulle scelte future.