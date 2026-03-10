A secco di goal e con il posto a rischio: tutte le difficoltà di Immobile al Paris FC

Le prestazioni di Immobile evidentemente non stanno convincendo più di tanto, tanto che il nuovo allenatore del Paris FC Antoine Kombouaré lo ha lasciato in panchina nell’ultima giornata di campionato che ha visto la squadra ottenere un punto in trasferta contro il Lione. Immobile è entrato in campo solo al minuto 73 e non ha lasciato il segno.