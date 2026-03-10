Goal.com
Nino Caracciolo

A secco di goal e con il posto a rischio: tutte le difficoltà di Immobile al Paris FC

Arrivato a gennaio dal Bologna, l’attaccante italiano non sta riuscendo a incidere con il Paris Fc: non ha ancora mai segnato e nell’ultima partita ha perso il posto da titolare.

A Parigi è arrivato con un curriculum di 321 goal in carriera, 201 dei quali messi a segno in Serie A. Ciro Immobile però non sta riuscendo a lasciare il segno in Ligue 1, nonostante le elevate aspettative.

Il Paris FC, secondo e ambiziosissimo club della capitale di proprietà del miliardario Arnault, a gennaio lo ha prelevato dal Bologna con la speranza che Immobile contribuisse con i suoi goal a centrare l’obiettivo salvezza.

Ma le cose non stanno andando come il club parigino sperava: Immobile infatti non solo è ancora a secco di reti, ma nell’ultima giornata ha perso anche la maglia da titolare.

  • ANCORA A SECCO DI GOAL

    Arrivato al Paris FC a fine gennaio, Immobile ha fin da subito giocato titolare, scendendo sempre in campo dal primo minuto nelle prime quattro gare di Ligue 1 disputate dal Paris FC. La casella alla voce goal però ancora  a zero.

  • IN PANCHINA NELL’ULTIMA GIORNATA

    Le prestazioni di Immobile evidentemente non stanno convincendo più di tanto, tanto che il nuovo allenatore del Paris FC Antoine Kombouaré lo ha lasciato in panchina nell’ultima giornata di campionato che ha visto la squadra ottenere un punto in trasferta contro il Lione.  Immobile è entrato in campo solo al minuto 73 e non ha lasciato il segno.

  • LE DIFFICOLTÀ DI IMMOBILE

    Ma cosa sta succedendo a Immobile? La sensazione è che Immobile – 36 anni – stia faticando in un campionato meno tattico ma sicuramente più fisico rispetto a quello italiano. L’attaccante sta faticando a integrarsi negli schemi e il gioco poco spumeggiante a livello offensivo del Paris Fc di certo non la aiuta.

  • ASPETTATIVE ELEVATE

    Le aspettative intorno a Immobile erano elevate, con il Paris Fc che dall’attaccante italiano si attendeva preziosi goal in chiave salvezza. Ma al momento Immobile è ancora a secco, mentre il club parigino – nonostante il buon margine sul terzultimo posto (+8) non è ancora certo della salvezza.

  • FUTURO IN BILICO?

    Immobile si è trasferito al Paris Fc a titolo definitivo al Bologna (zero goal in otto gare), con un contratto fino a giugno con opzione per un’altra stagione. Se l’attaccante italiano non svolterà in questi mesi finali, però, il club francese potrebbe decidere di non far valere l’opzione presente nel contratto, con Immobile che resterebbe così svincolato.

0