A secco di goal e con il posto a rischio: tutte le difficoltà di Immobile al Paris FC

A Parigi è arrivato con un curriculum di 321 goal in carriera, 201 dei quali messi a segno in Serie A. Ciro Immobile però non sta riuscendo a lasciare il segno in Ligue 1, nonostante le elevate aspettative.
Il Paris FC, secondo e ambiziosissimo club della capitale di proprietà del miliardario Arnault, a gennaio lo ha prelevato dal Bologna con la speranza che Immobile contribuisse con i suoi goal a centrare l’obiettivo salvezza.
Ma le cose non stanno andando come il club parigino sperava: Immobile infatti non solo è ancora a secco di reti, ma nell’ultima giornata ha perso anche la maglia da titolare.