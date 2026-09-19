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Primeira Liga
Primeira Liga - Generale
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Primeira Liga, calendario e risultati
Altro
sabato 19 settembre
giovedì 8 ottobre
venerdì 9 ottobre
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Classifiche
Altro
|Pos
|Squadra
|G
|V
|P
|S
|GF
|GS
|+/-
|Pt.
|Forma
|1
|FC Porto
|7
|7
|0
|0
|18
|3
|15
|21
|2
|Benfica
|7
|5
|1
|1
|22
|7
|15
|16
|3
|Sporting CP
|7
|4
|3
|0
|17
|8
|9
|15
|4
|Santa Clara
|7
|4
|3
|0
|11
|4
|7
|15
|5
|Arouca
|7
|3
|2
|2
|10
|7
|3
|11