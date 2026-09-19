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Primeira Liga

Primeira Liga - Generale

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Primeira Liga, calendario e risultati

sabato 19 settembre
Santa Clara badge
Santa Clara
SC
0
Braga badge
Braga
BRA
0
FIN
Estoril badge
Estoril
EST
1
Casa Pia AC badge
Casa Pia AC
CAP
2
FIN
FC Porto badge
FC Porto
POR
3
Benfica badge
Benfica
BEN
1
FIN
giovedì 8 ottobre
Moreirense badge
Moreirense
MOR
Gil Vicente badge
Gil Vicente
GV
Braga badge
Braga
BRA
Sporting CP badge
Sporting CP
SCP
venerdì 9 ottobre
Casa Pia AC badge
Casa Pia AC
CAP
Santa Clara badge
Santa Clara
SC
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Classifiche

Pos SquadraGVPSGFGS+/-Pt.Forma
1FC Porto crestFC Porto77001831521
V
V
V
V
V
2Benfica crestBenfica75112271516
S
V
V
V
V
3Sporting CP crestSporting CP7430178915
D
D
V
V
V
4Santa Clara crestSanta Clara7430114715
D
V
V
D
V
5Arouca crestArouca7322107311
D
S
D
V
S
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