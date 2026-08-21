Come acquistare i biglietti della Primeira Liga 2026/27: prossime partite, prezzi, informazioni sugli stadi e altro ancora

Il Porto ha avuto la meglio nella sfida tra le 'Big 3' del calcio portoghese della scorsa stagione, laureandosi campione della Primeira Liga per la 31ª volta. Con Benfica e Sporting CP determinate a riprendersi il titolo, ci attende un'altra stagione entusiasmante.

Mentre le due grandi di Lisbona e il Porto tendono a prendersi la maggior parte dei titoli del calcio portoghese, ci sono altri quindici club di Primeira Liga che puntano a compiere passi avanti positivi nei prossimi mesi, e oggi puoi prenotare i biglietti per vedere ognuno di loro dal vivo.

Lascia che GOAL ti fornisca tutte le ultime informazioni sui biglietti della Primeira Liga portoghese, compreso il calendario in arrivo, dove acquistare i biglietti delle partite e quanto costano.

Le partite di cartello in arrivo della Primeira Liga portoghese

Data e ora (locale) Partita Luogo Biglietti ven 28 ago (20.15) Rio Ave vs Sporting CP Estádio dos Arcos (Vila do Conde) Biglietti sab 29 ago (15.30) Alverca vs Santa Clara Alverca Football Club Stadium (Alverca do Ribatejo) Biglietti sab 29 ago (15.30) Arouca vs Marítimo Estádio Municipal de Arouca (Arouca) Biglietti sab 29 ago (18.00) Académico de Viseu vs Porto Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) Biglietti dom 30 ago (15.30) Nacional vs Estrela Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) Biglietti dom 30 ago (18.00) Casa Pia vs Moreirense Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior) Biglietti dom 30 ago (20.30) Famalicão vs Gil Vicente Estádio Municipal 22 de Junho (Vila Nova de Famalicão) Biglietti lun 31 ago (18.45) Benfica vs Estoril Estádio da Luz (Lisbona) Biglietti lun 31 ago (20.45) Sporting Braga vs Vitória Guimarães Braga Municipal Stadium (Braga) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Marítimo vs Benfica Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Porto vs Moreirense Estádio do Dragão (Porto) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Sporting CP vs Nacional Estádio José Alvalade (Lisbona) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Alverca vs Sporting Braga Alverca Football Club (Alverca do Ribatejo) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Estrela vs Famalicão Estádio José Gomes (Amadora) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Gil Vicente vs Académico de Viseu Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Santa Clara vs Rio Ave Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azzorre) Biglietti 4/5/6/7 set (da definire) Vitória Guimarães vs Casa Pia Dom Afonso Henriques (Guimaraes) Biglietti

Come acquistare i biglietti della Primeira Liga portoghese

I biglietti ufficiali della Primeira Liga portoghese possono essere acquistati direttamente attraverso i canali di biglietteria del singolo club ospitante, poiché la lega non vende biglietti centralizzati.

I biglietti per le partite ordinarie vengono generalmente messi in vendita da 10 a 14 giorni prima della gara per i membri del club, mentre i posti rimanenti vengono resi disponibili al pubblico generale circa una settimana prima della partita.

Vale però la pena notare che, se vuoi assistere a partite di alto profilo come O Clássico (Benfica vs Porto) o il Derby de Lisboa (Benfica vs Sporting CP), i biglietti non arrivano quasi mai alla vendita generale, perché i membri del club tendono ad acquistare tutti i tagliandi disponibili.

Inoltre, i tifosi possono acquistare i biglietti delle partite della Primeira Liga portoghese sul mercato secondario. StubHub è uno dei principali rivenditori per chi cerca di assicurarsi un posto attraverso canali alternativi, offrendo un'opzione affidabile ai tifosi che sperano di trovare biglietti all'ultimo minuto.

Quanto costano i biglietti della Primeira Liga portoghese?

I biglietti ufficiali per le partite della Primeira Liga portoghese variano significativamente a seconda del club, dell'avversario e del tuo status di membro, con i biglietti base standard per il pubblico generale che in genere vanno da 30 € a 90 €. Per i membri del club, noti come Sócios, i prezzi possono scendere a 15-40 € a partita.

Tuttavia, poiché la Primeira Liga è altamente localizzata, i quadri tariffari vengono determinati in modo indipendente dai singoli club, in particolare da Benfica, Sporting CP e Porto.

Tieni d'occhio i portali ufficiali dei club dedicati ai biglietti per ulteriori informazioni oppure i siti secondari di rivendita come StubHub per la disponibilità attuale.

Record e statistiche della Primeira Liga portoghese

La Primeira Liga portoghese, fondata nel 1934, è notoriamente dominata dalle 'Big Three' (Os Três Grandes), Benfica, Porto e Sporting CP. Insieme, hanno vinto tutti i campionati della storia della lega tranne due. Quei due trionfi non firmati Big 3 sono stati conquistati dal Belenenses (1945-46) e dal Boavista (2000-01).

Titoli consecutivi: il Porto è l'unico club ad aver vinto 5 titoli consecutivi, riuscendoci dal 1994 al 1999.

Serie di imbattibilità più lunga: il Porto ha stabilito il record con 58 partite consecutive di campionato senza sconfitte sotto Sérgio Conceição tra il 2020 e il 2022.

L'onda d'urto del Boavista nel 2001: il Boavista ha spezzato un monopolio di 55 anni detenuto dalle Big Three conquistando il titolo 2000-01 sotto la guida dell'allenatore Jaime Pacheco, provocando enormi festeggiamenti in tutta la città di Porto.

Mai retrocesse: Benfica, Porto e Sporting CP non sono mai retrocesse dalla fondazione della lega.

Stadi e impianti della Primeira Liga portoghese

Club Stadio e località Capacità Benfica Estádio da Luz (Lisbona) 68.100 Sporting CP Estádio José Alvalade (Lisbona) 52.095 Porto Estádio do Dragão (Porto) 50.033 Sporting Braga Estádio Municipal de Braga (Braga) 30.286 Vitória de Guimarães Estádio D. Afonso Henriques (Guimaraes) 30.029 Santa Clara Estádio de São Miguel (Ponta Delgada, Azzorre) 12.500 Gil Vicente Estádio Cidade de Barcelos (Barcelos) 12.046 Marítimo Estádio do Marítimo (Funchal, Madeira) 10.600 Estrela Estádio José Gomes (Amadora) 9.288 Casa Pia Estádio Municipal de Rio Maior (Rio Maior)* 7.000 Alverca Complexo Desportivo FC Alverca (Alverca do Ribatejo) 6.932 Académico de Viseu Estádio Municipal do Fontelo (Viseu) 6.912 Moreirense Parque Joaquim de Almeida Freitas (Moreira de Cónegos) 6.150 Rio Ave Estádio dos Arcos (Vila do Conde) 5.300 Nacional Estádio da Madeira (Funchal, Madeira) 5.200 Famalicão Estádio Municipal de Famalicão (Vila Nova de Famalicão) 5.186 Estoril Estádio António Coimbra da Mota (Estoril) 5.094 Arouca Estádio Municipal de Arouca (Arouca) 5.000

*Nota: il Casa Pia gioca le partite casalinghe nel neutro Estádio Municipal de Rio Maior, poiché il proprio campo non soddisfa i requisiti della massima serie.



